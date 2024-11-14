COP29. О тройном экологическом кризисе рассказал глава Минприроды Кыргызстана

«Сейчас мы сталкиваемся с тройным экологическим кризисом: изменение климата, утрата биоразнообразия и деградация экосистем. Эти проблемы особенно остро ощущаются в Кыргызстане», — заявил сегодня на мероприятии, посвященном созданию трастового фонда по сохранению природы КР, на полях COP29 министр природных ресурсов, экологии и технического надзора КР Медер Машиев.

По его словам, этот фонд не просто финансовый инструмент; он станет символом стремления сохранить природное богатство для будущих поколений.

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Министр отметил, что Кыргызстан — это страна гор и уникальных экосистем, от которых зависит жизнь и благополучие более 7 миллионов граждан. Горные хребты Тянь-Шань и Ала-Тоо — это источник пресной воды для всего Центрально-Азиатского региона, а ледники и горные экосистемы играют ключевую роль в поддержании экологического равновесия на региональном и даже глобальном уровнях.

«Кыргызстан осознает свою ответственность перед мировым сообществом и будущими поколениями. Мы не просто ставим перед собой амбициозные цели в рамках национальной и международной экологической повестки, но и ежедневно работаем над их реализацией. В этом контексте Трастовый фонд представляется нам стратегическим инструментом для мобилизации столь необходимых ресурсов», — сказал министр.

Он отметил, что Кыргызстан активно участвует в международных соглашениях и инициативах, направленных на охрану окружающей среды и устойчивое развитие. Страна является стороной 13 международных конвенций и 4 протоколов.

«В настоящее время мы работаем над обновлением национальной стратегии и плана действий по биоразнообразию в соответствии с целями Куньмин-Монреальской глобальной рамочной программы по биоразнообразию. Этот обновленный документ станет нашей дорожной картой по прекращению утраты биоразнообразия к 2030 году. Особое внимание мы уделяем расширению сети особо охраняемых природных территорий (ООПТ), направленной на защиту уникальных экосистем и достижение глобальной цели «30×30», предусматривающей сохранение 30 процентов экосистем к 2030 году», — добавил Медер Машиев.

На сегодня площадь ООПТ составляет 7,4 процента от территории Кыргызстана, включая заповедник «Сары-Челек» и биосферную территорию «Иссык-Куль», входящие в сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО.

Глава Минприроды также отметил, что КР активно привлекает внимание к проблемам устойчивого развития горных регионов. В 2027 году в Бишкеке планируется проведение второго глобального горного саммита «Бишкек+25». С 2022-го в республике реализуется национальная кампания «Жашыл мурас» («Зеленое наследие»), в рамках которой по всей стране высажено около 22 миллионов саженцев. Кроме того, Кыргызстан активно защищает снежного барса.

«Однако мы понимаем, что наши усилия нуждаются в дополнительных ресурсах и скоординированном подходе. Создание Трастового фонда станет важным шагом для мобилизации финансов и объединения инициатив, направленных на устойчивое управление природными ресурсами и борьбу с изменением климата. Мы уверены, что под эгидой ООН фонд будет управляться прозрачно и подотчетно, что укрепит доверие со стороны всех заинтересованных сторон», — подчеркнул Медер Машиев.

Напомним, в Баку с 11 по 22 ноября проходит 29-я конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.