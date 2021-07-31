В правила благоустройства городов необходимо включить сохранение биоразнообразия

В правила благоустройства городов необходимо включить сохранение очагов биоразнообразия. Об этом 24.kg сообщил исполнительный директор ОФ «Инициатива Арча», эколог Дмитрий Ветошкин.
По его словам, подобные очаги еще есть в столице. И они играют большую роль в восстановлении экосистемы города.
«Экосистема города — это и почва, и растения, и насекомые, и птицы, и животные. Это совокупность живых организмов, которые взаимодействуют между собой и окружающей средой. По-хорошему, все должно быть циклично: отходы одних организмов должны быть ресурсами для других. Плоды деревьев должны быть кормовой базой для птиц, листья с деревьев — для почвенных микроорганизмов. Они должны перерабатывать до минеральных веществ, которые в свою очередь будут питать растения», — отметил он.
Но проблема в том, что город — это урбанизированная среда, и у человека есть свое представление об эстетике, управлении природой. И поэтому вся хозяйственная деятельность, особенно в городах, эти циклы разрывает.Дмитрий Ветошкин
«Элементарно, уборка листьев под деревьями приводит к тому, что микроорганизмы не получили питание, а в почву не поступили минеральные вещества», — отметил он.
Дмитрий Ветошкин добавил, что разрыв этих циклов приводит к тому, что вместо популяционных волн, когда кого-то побольше, кого-то поменьше, у нас происходят вспышки, когда одних видов становится очень много, а других — мало.
«Это тоже показатель того, что экосистема города разрушена. Но восстановить ее еще можно. Возьмем Ботанический сад. Несмотря на то что его территория находится в унылом состоянии, именно он, когда человек не вмешивается в экосистему, стал очагом биоразнообразия. В саду водятся и дятлы, и вяхири, и фазаны, и черепахи и другие. Жизнь кипит. Такие очаги есть и в других местах столицы», — отметил он.
Эколог добавил, что их важно сохранить, потому что именно в них идет воспроизводство насекомых, птиц, животных. «А чем богаче экосистема количеством видов, тем она более устойчива, и такие очаги начинает «обслуживать» весь город. Их можно назвать микрозаповедниками, устанавливать стенды о том, какие животные, растения, насекомые в них проживают, включать их посещение в школьную программу, да даже проводить в них уроки биологии», — сказал он.
С одной стороны, хорошая новость, что такие очаги в городе есть, и они могут дать толчок для восстановления биоразнообразия, но плохая — что как только мы окультуриваем что-то, то уничтожаем их.Дмитрий Ветошкин
«Ученым, общественникам, городским властям необходимо садиться и думать, как эти очаги поддержать. К тому же экосистемные территории более устойчивы нежели искусственные посадки, требуют меньшего ухода», — добавил он.