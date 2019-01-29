В какой стране Центральной Азии самая комфортная жизнь

Самый высокий индекс качества жизни среди стран Центральной Азии у Узбекистана. Такие сведения приводит база статистических данных со всего мира Numbeo.

Общий индекс качества жизни данный ресурс высчитывает исходя из стоимости жизни в стране, покупательской способности населения, доступности жилья, загрязненности экологии, показателей преступности, качества системы здравоохранения и трафика.

Индекс стоимости жизни во всех государствах Центральной Азии отмечается как очень хороший, что говорит о низких ценах. Больше никаких показателей с отметкой «очень хороший» ни в одной стране нет.

Сервис автоматически сравнивает показатели всех государств с США. В Кыргызстане жизнь на 62,12 процента дешевле, чем в Америке, а арендная плата за жилье ниже на 77,75 процента.

Для КР ежедневная минимальная сумма денег на еду с расчетом на одного человека составляет 288 сомов, в месяц — 8 тысяч 944 сома. Отметим, что в республике прожиточный минимум оценивается в 4 тысячи 792 сома.

Стоимость жизни в Казахстане на 11,71 процента выше, чем в Кыргызстане. Арендная плата за жилье дороже на 17,59 процента.

Покупательская способность в РК выше, чем в других странах Центральной Азии. Однако все четыре государства отмечаются как страны с очень низкой покупательской способностью.

Стоимость жизни в Узбекистане на 4,06 процента выше, чем в Кыргызстане. Арендная плата за жилье ниже на 1,15 процента.

РУз — единственная страна в Центральной Азии, где индекс безопасности оценивается как умеренный. Все остальные государства находятся в категории с низким индексом безопасности.

Индекс коррупции составляет 69,23, что оценивается как плохой показатель, но по сравнению с другими странами Центральной Азии это лучший показатель.

Рассчитать общий индекс качества в Таджикистане сервису не удалось из-за нехватки данных.

Стоимость жизни в РТ на 0,53 процента ниже, чем в Кыргызстане. Арендная плата за жилье дешевле на 13,5 процента.

Таджикистан, по версии Numbeo, — страна с самым высоким уровнем коррупции в регионе, индекс составляет 96,43.