Регионы Кыргызстана. Кому и где жить хорошо

В Кыргызстане 2018 год объявлен Годом развития регионов. Глава республики не понаслышке знает их возможности, потребности и проблемы. Сооронбай Жээнбеков считает, что сейчас поддержка фермеров и крестьян неэффективна, отсутствует государственный маркетинг и эффективное управление. Народу приходится самостоятельно искать выход из трудного положения.

Что скрывать: из какого региона больше депутатов и чиновников, туда и уходит капитал. Усилилось региональное лобби. Остальные регионы отстают. Нарушен баланс развития. Сооронбай Жээнбеков

ИА «24.kg» проанализировало, в какой области республики уровень жизни самый высокий.

За чертой бедности

По данным Национального статистического комитета за 2016 год, четверть населения Кыргызстана проживает за чертой бедности. Это более 1,5 миллиона человек. За чертой крайней бедности около 50 тысяч кыргызстанцев.

Самый высокий уровень бедности в Нарынской и Баткенской областях — 37,8 и 37 процентов. Немногим лучше ситуация в Джалал-Абадской области — 32,2 процента. Несмотря на близкое расположение к столице, где уровень бедности лишь 9,8 процента, в Чуйской области показатель уровня бедности крайне высокий — 30,3 процента.

Естественный прирост

По предварительным данным, численность постоянного населения республики в 2017 году увеличилась на 116,5 тысячи человек. На 1 января 2018-го в Кыргызстане постоянно проживало 6 миллионов 257 тысячи человек.

Наиболее высокий уровень естественного прироста населения в 2017-м отмечался в Ошской и Баткенской областях и городе Ош. Наиболее низкий — в Иссык-Кульской и Нарынской областях.

В 2016 году умерло 33,4 тысячи человек. В 2017-м зарегистрировали 153,6 тысячи новорожденных.

Минимум для жизни

В 2017 году прожиточный минимум в Кыргызстане составлял 4,9 тысячи сомов в месяц. Самый высокий показатель в Джалал-Абадской и Ошской областях — 5,2 и 5,1 тысячи сомов. Самый низкий прожиточный минимум на Иссык-Куле — 4,4 тысячи сомов.

Большинство кыргызстанцев могут позволить себе в месяц 10,9 килограмма хлеба, 4 килограмма картофеля, 6,5 килограмма овощей и бахчевых, 7 килограммов молочной продукции, 2 килограмма фруктов и ягод, 1 литр растительного масла.

Мяса в рационе крайне мало — 1,7 килограмма. По статистике, в месяц кыргызстанец может съесть не более 5 яиц, 1,1 килограмма сахара и кондитерских изделий, 100 граммов рыбы.

Среднемесячная зарплата по стране — 15,3 тысячи сомов. Конечно, доходы столичных жителей гораздо выше — 20,2 тысячи сомов. Лидером по регионам является Нарынская область с месячной зарплатой в 14,6 тысячи сомов. Меньше всего получают жители Ошской области — 10,1 тысячи сомов.

Среднемесячная заработная плата одного работника в 2017 году составила $223,5.

Где процветает преступность

По данным Генеральной прокуратуры, в январе 2018 года зарегистрировали 2,1 тысячи преступлений, число которых по сравнению с 2017-м увеличилось на 2,7 процента.

Больше всего преступлений совершено в Бишкеке — 898, Чуйской области — 369, Джалал-Абадской области — 206. Самой спокойной можно считать Нарынскую область, где за месяц произошло только 47 преступлений.

Примечательно, что много преступлений совершается там, где большое число безработных. Так, на 1 февраля зарегистрировано 58,8 тысячи нетрудоустроенных граждан.

Больше всего зарегистрированных безработных на юге республики. В Джалал-Абадской области насчитывается 17,2 тысячи человек, в Ошской — 11,8 тысячи.

Из общего числа зарегистрированных безработных, 51,1 процента составили женщины. Уровень зарегистрированной безработицы составил 2,3 процента от экономически активного населения.

Безусловно, жизнь в столице комфортнее, а зарплаты выше. Для подведения итогов Бишкек в расчет брать нелогично. Самыми бедными в Кыргызстане остаются Нарынская и Баткенская области, несмотря на то что зарплаты в Нарыне самые высокие. Кроме того, в области низкая преступность и незначительное количество безработных, но и условия жизни самые суровые.