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Общество

Устраивает ли кыргызстанцев жизнь в стране

Общественная организация «Коалиция за демократию и гражданское общество» 10-18 ноября провела общенациональный телефонный социологический опрос с целью измерить политическое настроение населения КР после избрания нового президента.

Согласно опросу, 37,3 процента населения устраивает жизнь в стране, тогда как 32,8 процента респондентов признались, что жизнь устраивает их лишь отчасти.

На данный момент жизнь в стране по большей части не устраивает каждого восьмого и совершенно не устраивает каждого шестого респондента.

Негативные оценки превалируют среди жителей городов, нежели среди сельчан.

На оценку уровня жизни существенно влияет возраст опрошенных: чем старше респонденты, тем чаще они скептичны и склонны негативно оценивать уровень жизни в стране. В то время как молодые люди настроены более оптимистично и чаще удовлетворены.

Число респондентов — 738.
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