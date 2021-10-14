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Экономика

Денежные переводы помогли избежать еще большего роста бедности в Кыргызстане

В Кыргызстане денежные переводы стали важным фактором, который позволил избежать еще большего роста бедности. Об этом сегодня во время онлайн-брифинга Всемирного банка «Преодолевая вызовы пандемии и бедности в Центральной Азии» сообщил старший экономист, руководитель программы по вопросам бедности и равенства в регионе Уильям Зейтц.

По его словам, ВБ не наблюдал устойчивого сокращения бедности в КР с 2012 года. Пандемия COVID-19 только усугубила ситуацию. Когда республика подошла к пандемии, то кризис отбросил регион назад. Но это был временный эффект. Те, кто стоял на пороге бедности, на сегодня вышли из этой зоны.

«Но еще предстоит непочатый объем работы, чтобы перейти на показатели доковидного уровня. Наше исследование показало, что жители Кыргызстана рассматривают рынок труда как наиболее злободневную проблему. Для них она наиболее актуальна с точки зрения сокращения бедности. При этом люди считают, что сейчас условия абсолютно не подходят для поиска работы внутри страны. Только 20 процентов наших респондентов сказали, что сейчас хорошее время для поиска работы», — отметил Уильям Зейтц.

«При этом Кыргызстану избежать роста уровня бедности помогли именно денежные переводы мигрантов. Данные показывают, что люди затянули пояса, стали больше экономить, чтобы помочь своим родным в Кыргызстане. При этом переводы тратятся на базовые нужды, в основном на продовольствие. У домохозяйств с низким доходом львиная доля и так тратится на продовольствие. И денежные переводы также», — заключил представитель ВБ.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/210345/
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