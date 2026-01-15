Отмена сервисного сбора в кафе и ресторанах: власти объяснили причину решения

Решение об отмене платы за обслуживание в заведениях общепита принято из-за многочисленных жалоб потребителей на дополнительный 15-процентный сбор к стоимости блюд. Об этом сообщил ведущий специалист управления антимонопольной политики Минэкономики Адилет Жумабеков в эфире «Биринчи радио».

По его словам, по поручению администрации президента был подготовлен проект изменений в нормативные акты. В ходе обсуждения от рестораторов и предпринимателей поступили предложения и замечания, в связи с чем сроки введения регулирования были сдвинуты. В итоге новые правила начали действовать с 1 января 2026 года.

Начальник отдела по защите прав потребителей Службы антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции КР Руслан Казаков пояснил, что в сфере общепита действует публичная оферта, где договором фактически является меню. Посетитель вправе либо согласиться с указанной ценой, либо отказаться от заказа.

Согласно действующим правилам торговли, заведения самостоятельно устанавливают цены. Однако добавление к сумме в меню дополнительных процентов за обслуживание теперь считается нарушением и влечет административную ответственность. Все расходы, в том числе и оплата труда персонала, должны быть включены в конечную цену блюда, указанную в меню.