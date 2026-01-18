Неделя-24. Когда начнется орозо и как наказали за коррупцию налоговиков

В Кыргызстане и других мусульманских странах священный месяц Рамазан (Орозо айы) начнется 18 февраля. Кадыр түн (Ляйлятуль-кадр) ожидается в ночь с 16 на 17 марта. Традиционно она приходится на 27-ю ночь Рамазана. Орозо айт, завершающий месяц поста, предварительно будут отмечать 20 марта. В этот день мусульмане совершают праздничный Айт-намаз, а в стране объявляют выходной.

Фото из интернета. Алтынбек Абдувапов и его заместитель Исламбек Кыдыргычов

Бывшему председателю Налоговой службы Алтынбеку Абдувапову и его заместителю Исламбеку Кыдыргычову вынесли приговор .Их признали виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьей «Злоупотребление должностным положением» УК КР. В итоге последовало очень суровое наказание — штрафы по 400 и 300 тысяч сомов в доход государства. Оба лишены права занимать определенную должность, специальных званий, классных чинов и государственных наград.

Напомним, 5 декабря 2024 года, выступая в парламенте, глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил: налоговики создали коррупционную схему, связанную с электронными товарно-транспортными накладными, что нанесло ущерб бюджету страны в 3,2 миллиарда сомов.

После огласки приговора ГКНБ даже пришлось выступить с заявлением. В частности, сообщили, что все фигуранты дела полностью признали вину и возместили государству ущерб на сумму 4 миллиарда 307 миллионов сомов. «Преступления совершены до вступления в силу поправок, ужесточающих ответственность за коррупционные и должностные правонарушения. В связи с этим суд применил нормы прежней редакции Уголовного кодекса, допускающие назначение штрафа при признании вины и заключении процессуального соглашения», — заявили в госкомитете.

В точке фастфуда «Даамдуу» в Бишкеке отравились более 20 человек. По официальным данным, всего госпитализировали 18 человек, из них 4 — дети. Тринадцать человек госпитализированы и находятся на стационарном лечении, остальные получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях. Установлено, что первые признаки отравления у пострадавших появились 15 января в разное время суток. Все пострадавшие употребляли шаурму.

Кстати, летом 2025 года в точке фастфуда «Даамдуу» на пересечении улиц Байтика Баатыра и Суеркулова в результате употребления шаурмы также пострадали более 20 человек. Тогда источником массового отравления назвали мясной фарш.

Фото из интернета. Водительские удостоверения менять бесплатно будут только месяц

В Кыргызстане стартовала кампания по обновлению водительских документов. С 15 января по 15 февраля 2026 года граждане могут бесплатно обменять старые бессрочные удостоверения на образцы нового типа. Важным упрощением процедуры стала отмена обязательной медицинской справки формы 083 для данной категории заявителей — теперь для обмена достаточно предъявить только действующее удостоверение.

Те, кто не воспользуется возможностью бесплатной замены в течение месяца, смогут обновить права в течение всего 2026 года, но уже на платной основе. Стоимость услуги составит 779 сомов, при этом для платной процедуры может потребоваться медкомиссия, которая оплачивается отдельно (724 сома). Жестких дедлайнов для обязательного перехода на новые права пока не установлено.

С 1 января 2026 года в Кыргызстане повысили ставки акцизного налога на алкогольную продукцию. Постановлением кабмина от 18 декабря 2025 года установлен поэтапный рост ставок акциза на алкогольную продукцию с 1 января 2026 года по 1 января 2029 года. В частности, с 1 января 2026 года ставка налога на водку составит 200 сомов за литр.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

