12:05
USD 87.45
EUR 101.85
RUB 1.11
Общество

Кыргызстан увеличил количество государств, с которыми строит дипотношения

За прошлый год существенно расширена география дипломатической активности. Об этом сообщил министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев, подводя итоги деятельности МИД за 2025-й.

По его словам, укреплены позиции в традиционных регионах и открыты новые направления сотрудничества.

«В прошлом году открыто первое посольство Кыргызстана в Эфиопии, принято решение об открытии диппредставительства в Египте. Установлены дипломатические отношения еще с 13 государствами, доведя их общее количество до 185», — сказал Жээнбек Кулубаев.

Он добавил, что ощутимые результаты дала экономическая дипломатия, активно развивалось туристическое направление.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/357931/
просмотров: 282
Версия для печати
Материалы по теме
Китай — партнер нового уровня. Итоги работы МИД за 2025 год
Кыргызстан и Узбекистан оптимизируют пропускную способность на госгранице
Гибель кыргызстанки на Мальте. Прорабатывается вопрос репатриации тела
Саммит ШОС и график визитов: итоги беседы глав МИД Кыргызстана и Беларуси
МИД КР дал разъяснения о новых требованиях для въезда на территорию Грузии
За 11 месяцев в Реестр контролируемых лиц в РФ включены 128 тысяч 497 граждан КР
МИДы Кыргызстана и Японии подписали программу сотрудничества на 2026-2027 годы
Из России на родину вернут 15 граждан Кыргызстана
МИД напоминает об обновленных правилах пребывания для граждан КР в Казахстане
КР приняла на себя бессрочное обязательство не вводить смертную казнь — МИД
Популярные новости
Орозо-2026: когда в&nbsp;Кыргызстане начнется мусульманский пост Орозо-2026: когда в Кыргызстане начнется мусульманский пост
Кыргызгидромет объявил штормовое предупреждение: ожидается резкое похолодание Кыргызгидромет объявил штормовое предупреждение: ожидается резкое похолодание
Неделя-24. Чиновники съездили в&nbsp;хадж, а&nbsp;Бишкек продолжает терять свою историю Неделя-24. Чиновники съездили в хадж, а Бишкек продолжает терять свою историю
В&nbsp;Кыргызстане прошли испытания первого отечественного наземного робота-камикадзе В Кыргызстане прошли испытания первого отечественного наземного робота-камикадзе
Бизнес
Впервые в&nbsp;Бишкеке: начало продаж мегапроекта All-in-One Royal Central Park Впервые в Бишкеке: начало продаж мегапроекта All-in-One Royal Central Park
Прием платежей для бизнеса по&nbsp;новым требованиям налоговой: решение от&nbsp;MegaPay Прием платежей для бизнеса по новым требованиям налоговой: решение от MegaPay
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;: Восстановлена работа газовых счетчиков с&nbsp;телеметрией «Газпром Кыргызстан»: Восстановлена работа газовых счетчиков с телеметрией
Всего два дня! Успейте подключить интернет и&nbsp;ТВ от&nbsp;SAIMA со&nbsp;скидкой 30&nbsp;процентов Всего два дня! Успейте подключить интернет и ТВ от SAIMA со скидкой 30 процентов
15 января, четверг
12:00
Голосовать — право или обязанность? Спорный законопроект депутата Голосовать — право или обязанность? Спорный законопроек...
11:59
Энергетики усилили контроль за электросетями в связи с предстоящими холодами
11:55
Впервые в Бишкеке: начало продаж мегапроекта All-in-One Royal Central Park
11:52
Цены на медь на бирже LME установили новый исторический максимум
11:48
В парламенте призвали пересмотреть решение о длительном обучении на права