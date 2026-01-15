Кыргызстан увеличил количество государств, с которыми строит дипотношения

За прошлый год существенно расширена география дипломатической активности. Об этом сообщил министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев, подводя итоги деятельности МИД за 2025-й.

По его словам, укреплены позиции в традиционных регионах и открыты новые направления сотрудничества.

«В прошлом году открыто первое посольство Кыргызстана в Эфиопии, принято решение об открытии диппредставительства в Египте. Установлены дипломатические отношения еще с 13 государствами, доведя их общее количество до 185», — сказал Жээнбек Кулубаев.

Он добавил, что ощутимые результаты дала экономическая дипломатия, активно развивалось туристическое направление.