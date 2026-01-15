10:56
USD 87.45
EUR 101.85
RUB 1.11
Общество

Китай — партнер нового уровня. Итоги работы МИД за 2025 год

Министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев рассказал на пресс-конференции об итогах работы в прошлом году.

По его словам, в 2025-м внешнеполитическое ведомство продолжило курс по многовекторности и стремилось к укреплению взаимовыгодных отношений.

«Прошлый год стал для нашей страны периодом интенсивной дипломатической работы. Мы стремились одновременно решать несколько крупных задач — завершить многолетние сложные переговоры по государственной границе, реализовывать председательство в ОТГ, ОДКБ, а также начать наше председательство в ШОС, расширять круг международных партнеров», — сказал глава МИД.

По его словам, за год значительно выросло количество двусторонних и многосторонних контактов на всех уровнях. Всего проведено около 190 встреч и визитов, порядка 60 из которых состоялось в КР, 130 — за рубежом.

Жээнбек Кулубаев отметил, что Кыргызстан и Китай в 2025-м стали стратегическими партнерами нового уровня — в ходе двух визитов президента в КНР подписано 33 двусторонних документа. Также, по его данным, КР в отношениях с Монголией перешла с дружбы к всеобъемлющему партнерству.

Самым важным и значимым достижением внешней политики республики министр назвал решение вопроса о государственной границе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/357923/
просмотров: 75
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан и Узбекистан оптимизируют пропускную способность на госгранице
Гибель кыргызстанки на Мальте. Прорабатывается вопрос репатриации тела
Саммит ШОС и график визитов: итоги беседы глав МИД Кыргызстана и Беларуси
МИД КР дал разъяснения о новых требованиях для въезда на территорию Грузии
За 11 месяцев в Реестр контролируемых лиц в РФ включены 128 тысяч 497 граждан КР
МИДы Кыргызстана и Японии подписали программу сотрудничества на 2026-2027 годы
Из России на родину вернут 15 граждан Кыргызстана
МИД напоминает об обновленных правилах пребывания для граждан КР в Казахстане
КР приняла на себя бессрочное обязательство не вводить смертную казнь — МИД
Восемь постсоветских стран призвали ОБСЕ бороться с расизмом и ксенофобией
Популярные новости
Орозо-2026: когда в&nbsp;Кыргызстане начнется мусульманский пост Орозо-2026: когда в Кыргызстане начнется мусульманский пост
Кыргызгидромет объявил штормовое предупреждение: ожидается резкое похолодание Кыргызгидромет объявил штормовое предупреждение: ожидается резкое похолодание
Неделя-24. Чиновники съездили в&nbsp;хадж, а&nbsp;Бишкек продолжает терять свою историю Неделя-24. Чиновники съездили в хадж, а Бишкек продолжает терять свою историю
В&nbsp;Кыргызстане прошли испытания первого отечественного наземного робота-камикадзе В Кыргызстане прошли испытания первого отечественного наземного робота-камикадзе
Бизнес
Прием платежей для бизнеса по&nbsp;новым требованиям налоговой: решение от&nbsp;MegaPay Прием платежей для бизнеса по новым требованиям налоговой: решение от MegaPay
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;: Восстановлена работа газовых счетчиков с&nbsp;телеметрией «Газпром Кыргызстан»: Восстановлена работа газовых счетчиков с телеметрией
Всего два дня! Успейте подключить интернет и&nbsp;ТВ от&nbsp;SAIMA со&nbsp;скидкой 30&nbsp;процентов Всего два дня! Успейте подключить интернет и ТВ от SAIMA со скидкой 30 процентов
Бишкек вступает в&nbsp;цикл переоценки рынка недвижимости Бишкек вступает в цикл переоценки рынка недвижимости
15 января, четверг
10:49
Китай — партнер нового уровня. Итоги работы МИД за 2025 год Китай — партнер нового уровня. Итоги работы МИД за 2025...
10:43
КР и США усилят сотрудничество в сфере виртуальных активов и цифровых финансов
10:36
Свободу слова в Кыргызстане обсудили глава Минкультуры и представитель ОБСЕ
10:32
Камила Талиева: Мы перечитываем законы по 10 раз, и не надо нас учить работе
10:29
Штрафы и лотерея. А что вас заставит ходить на выборы? Опрос 24.kg