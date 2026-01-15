Министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев рассказал на пресс-конференции об итогах работы в прошлом году.

По его словам, в 2025-м внешнеполитическое ведомство продолжило курс по многовекторности и стремилось к укреплению взаимовыгодных отношений.

«Прошлый год стал для нашей страны периодом интенсивной дипломатической работы. Мы стремились одновременно решать несколько крупных задач — завершить многолетние сложные переговоры по государственной границе, реализовывать председательство в ОТГ, ОДКБ, а также начать наше председательство в ШОС, расширять круг международных партнеров», — сказал глава МИД.

По его словам, за год значительно выросло количество двусторонних и многосторонних контактов на всех уровнях. Всего проведено около 190 встреч и визитов, порядка 60 из которых состоялось в КР, 130 — за рубежом.

Жээнбек Кулубаев отметил, что Кыргызстан и Китай в 2025-м стали стратегическими партнерами нового уровня — в ходе двух визитов президента в КНР подписано 33 двусторонних документа. Также, по его данным, КР в отношениях с Монголией перешла с дружбы к всеобъемлющему партнерству.

Самым важным и значимым достижением внешней политики республики министр назвал решение вопроса о государственной границе.