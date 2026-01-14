Завтра в Бишкеке в прокат выходит кыргызская драма «Кыял»

Завтра в прокат выходит кыргызская драма «Кыял» режиссера Бакыта Осмонканова.

После гибели жены Болот воспитывает дочь Кыял, когда-то победившую рак. Но болезнь возвращается, и времени почти не остается. Узнав о тайном дневнике желаний дочери, Болот решает забрать Кыял из больницы и исполнить каждую ее мечту. В путешествие с ними отправляется лучший друг Кыял — Жоки.

Режиссер: Бакыт Осмонканов.

Жанр: драма.

Язык: кыргызский (с убтитры на русском).

Актеры: Омурбек Израилов, Жениш Майрамбек уулу, Айлин Таалайбекова.