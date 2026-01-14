21:56
Общество

Новые правила обучения вождению в Кыргызстане. Экзамены будет принимать ИИ

В управделами президента Кыргызстана озвучили новые сроки обучения на водительские права.

По его данным, новые стандарты утверждены для категорий В и С.

«Для категории B срок обучения составит 10 месяцев, общий объем — 480 часов. Программа включает в том числе теорию ПДД, первую помощь при ДТП, правовую основу и этику водителя, психофизиологические основы вождения.

Для категории C срок обучения тоже составит 10 месяцев (422 часа). А для тех, кто хочет получить обе категории, срок обучения составит 12 месяцев (576 часов). Ранее общее количество вопросов для экзаменов состояло из 750 пунктов, теперь их около 2 тысяч», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что экзамен будет принимать искусственный интеллект.

«Создана платформа, через которую можно подать заявки, узнать, где будет обучаться курсант. Подробная информация о порядке подачи заявок, стоимости обучения и перечне автошкол будет предоставлена на следующей неделе. Все учебные материалы уже готовы», — подытожили там.
