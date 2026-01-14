19:15
USD 87.45
EUR 101.85
RUB 1.11
Общество

В Узбекистане появится центр координации сотрудничества стран ЦА с Китаем

Для развития сотрудничества в формате «Центральная Азия — Китай» создается секретариат, который займется координацией выполнения договоренностей, контролем реализации совместных проектов и станет постоянной площадкой для диалога между странами региона и КНР. Об этом пишет Podrobno.uz.

Соответствующий закон подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Документ разработан на основе целей и задач, изложенных в Сианьской декларации от 19 мая 2023 года.

Благодаря ратификации положения РУз будет активнее участвовать в процессах региональной интеграции, развивать экономические, инвестиционные, инфраструктурные и транспортно-логистические связи и увеличивать товарооборот между государствами.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/357854/
просмотров: 167
Версия для печати
Материалы по теме
Десять главных тенденций развития ИИ в наступившем году представили в Китае
КНР обновила правила регистрации для зарубежных производителей продуктов питания
Тонны золота в подвале. В Китае экс-мэра Гуанчжоу приговорили к смертной казни
Объем накопленных прямых иностранных инвестиций из Китая в Кыргызстан увеличился
Китай стал первой страной, которая платит проценты на цифровой юань (e-CNY)
Турция ввела безвизовый режим для туристов из Китая
Китай ужесточил регулирование искусственного интеллекта — угроза контролю власти
В Китае за две секунды разогнали вагон-платформу на магнитной тяге до 700 км/ч
Полититоги-2025: визиты, выборы, граница. Что произошло за 12 месяцев
В Китае казнили экс-главу инвесткомпании за взятки на $156 миллионов
Популярные новости
Орозо-2026: когда в&nbsp;Кыргызстане начнется мусульманский пост Орозо-2026: когда в Кыргызстане начнется мусульманский пост
Неделя-24. Чиновники съездили в&nbsp;хадж, а&nbsp;Бишкек продолжает терять свою историю Неделя-24. Чиновники съездили в хадж, а Бишкек продолжает терять свою историю
В&nbsp;Кыргызстане прошли испытания первого отечественного наземного робота-камикадзе В Кыргызстане прошли испытания первого отечественного наземного робота-камикадзе
Старый Новый год. Как его отмечают в&nbsp;разных странах Старый Новый год. Как его отмечают в разных странах
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;: Восстановлена работа газовых счетчиков с&nbsp;телеметрией «Газпром Кыргызстан»: Восстановлена работа газовых счетчиков с телеметрией
Всего два дня! Успейте подключить интернет и&nbsp;ТВ от&nbsp;SAIMA со&nbsp;скидкой 30&nbsp;процентов Всего два дня! Успейте подключить интернет и ТВ от SAIMA со скидкой 30 процентов
Бишкек вступает в&nbsp;цикл переоценки рынка недвижимости Бишкек вступает в цикл переоценки рынка недвижимости
Снижение мощностей и&nbsp;дефицит топлива: что происходит с&nbsp;ГСМ в&nbsp;России Снижение мощностей и дефицит топлива: что происходит с ГСМ в России
14 января, среда
19:05
Фанаты k-pop ликуют: участники BTS возвращаются на сцену после долгого перерыва Фанаты k-pop ликуют: участники BTS возвращаются на сцен...
18:45
В Узбекистане появится центр координации сотрудничества стран ЦА с Китаем
18:24
Загрязнение воздуха в Бишкеке на 14 января. Столица на третьем месте
18:14
В России определят условия для пребывания детей мигрантов
18:09
Справку формы 083 при обмене бессрочных водительских прав требовать не будут