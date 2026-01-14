В Узбекистане появится центр координации сотрудничества стран ЦА с Китаем

Для развития сотрудничества в формате «Центральная Азия — Китай» создается секретариат, который займется координацией выполнения договоренностей, контролем реализации совместных проектов и станет постоянной площадкой для диалога между странами региона и КНР. Об этом пишет Podrobno.uz.

Соответствующий закон подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Документ разработан на основе целей и задач, изложенных в Сианьской декларации от 19 мая 2023 года.

Благодаря ратификации положения РУз будет активнее участвовать в процессах региональной интеграции, развивать экономические, инвестиционные, инфраструктурные и транспортно-логистические связи и увеличивать товарооборот между государствами.