Суд оштрафовал женщину за пощечину бывшему мужу. Что здесь не так

Свердловский районный суд столицы оштрафовал женщину на 10 тысяч сомов за пощечину бывшему супругу. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил адвокат Нурбек Токтакунов.

По его словам, мужчина на протяжении длительного времени систематически подвергал женщину физическому и психологическому насилию. В подтверждение этого, как отмечается, имеются 16 охранных ордеров, а также приговор Ленинского районного суда по статье «Истязание».

А инцидент, ставший основанием для привлечения женщины к ответственности, произошел во время приезда скорой помощи — в тот день ее ребенок получил травму. Защита настаивала на том, что произошедшее следует рассматривать в совокупности с ранее установленными фактами насилия и состоянием сильного психоэмоционального напряжения.

Однако, как заявил Нурбек Токтакунов, представитель прокуратуры Свердловского района в суде заявила, что прежние эпизоды насилия и данный случай не связаны между собой. Суд, по его словам, поддержал эту позицию и рассмотрел дело отдельно от предыдущих обстоятельств.

Адвокат намерен обжаловать решение в апелляционном порядке.