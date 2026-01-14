14:06
Суд оштрафовал женщину за пощечину бывшему мужу. Что здесь не так

Свердловский районный суд столицы оштрафовал женщину на 10 тысяч сомов за пощечину бывшему супругу. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил адвокат Нурбек Токтакунов.

По его словам, мужчина на протяжении длительного времени систематически подвергал женщину физическому и психологическому насилию. В подтверждение этого, как отмечается, имеются 16 охранных ордеров, а также приговор Ленинского районного суда по статье «Истязание».

А инцидент, ставший основанием для привлечения женщины к ответственности, произошел во время приезда скорой помощи — в тот день ее ребенок получил травму. Защита настаивала на том, что произошедшее следует рассматривать в совокупности с ранее установленными фактами насилия и состоянием сильного психоэмоционального напряжения.

Однако, как заявил Нурбек Токтакунов, представитель прокуратуры Свердловского района в суде заявила, что прежние эпизоды насилия и данный случай не связаны между собой. Суд, по его словам, поддержал эту позицию и рассмотрел дело отдельно от предыдущих обстоятельств.

Адвокат намерен обжаловать решение в апелляционном порядке.

Справка

В Кыргызстане вопросы семейного и домашнего насилия регулируются Законом «Об охране и защите от семейного насилия». Документ предусматривает возможность выдачи охранных ордеров, которые запрещают агрессору приближаться к пострадавшему, контактировать с ним и совершать насильственные действия.

Охранные ордера выносятся органами внутренних дел и судами, однако на практике правозащитники и юристы неоднократно указывают на проблемы с их исполнением и контролем. В случаях систематического насилия уголовная ответственность может наступать по статье «Истязание».

По официальным данным, за первые семь месяцев 2025 года в республике зарегистрировано свыше 10 тысяч 160 случаев семейного насилия, что существенно превышает показатели аналогичных периодов прошлых лет.

Свыше 90 процентов жертв семейного насилия — женщины.

Эксперты связывают рост зарегистрированных случаев как с увеличением количества самих инцидентов, так и с тем, что пострадавшие стали чаще обращаться в правоохранительные органы и социальные службы.
