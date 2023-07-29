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Бизнес

Индия сделала большой скачок в достижении самообеспеченности в оборонном секторе

На протяжении многих лет Индия являлась крупным импортером военной техники, удовлетворяя потребности страны за счет импорта из-за отсутствия собственных возможностей и технологий. Для решения этой проблемы правительство Индии предпринимает усилия по снижению зависимости от импорта и выходу на самообеспечение в оборонном секторе.

Как сообщает издание Times of Oman, в течение последних десятилетий Индия постепенно пыталась достичь самодостаточности в оборонном секторе. С изменением стратегии в сторону увеличения товаров местного производства целью кампании стало стимулирование закупок, производства и поставок отечественной продукции.

из интернета
Фото из интернета

Как отмечается, путь Индии к самообеспечению в оборонном секторе начался с создания в 1958 году Организации оборонных исследований и разработок (DRDO). Основной задачей DRDO была разработка отечественных технологий для нужд обороны страны. За прошедшие годы DRDO добилась значительных успехов в разработке таких важнейших оборонных технологий, как ракеты, самолеты и радары.

В целях содействия развитию оборонного производства и технологий в рамках процедуры оборонных закупок 2020 года приоритет отдается закупкам товаров из внутренних источников. Благодаря этим мерам оборонная промышленность теперь способна производить широкий спектр высокотехнологичных изделий, таких как танки, истребители, бронемашины, военные корабли, подводные лодки, сталь специального назначения, а также различные боеприпасы.

из интернета
Фото из интернета

Успешная разработка и испытания таких ракетных комплексов, как «Агни», «Притхви» и «БраМос», также свидетельствуют об успехах страны.

13 марта Министр обороны Индии сообщил, что по состоянию на 6 марта 2023 года общий объем экспорта оборонной продукции страны составил 133,9 миллиарда рупий.

Индия ставит перед собой амбициозную задачу — к 2024-2025 годам достичь ежегодного объема экспорта оборонной продукции в размере $5 миллиардов.

Основные импортеры оборонной продукции из Индии: Италия, Мальдивы, Шри-Ланка, Россия, Франция, Непал, Маврикий, Израиль, Египет, ОАЭ, Бутан, Эфиопия, Саудовская Аравия, Филиппины, Польша, Испания, Чили. Основными экспортируемыми товарами оборонного назначения являются средства индивидуальной защиты, морские патрульные суда, вертолеты ALH, радиостанции Bharati, системы берегового наблюдения, пусковые установки Kavach MoD II и FCS, запасные части для радаров, электронные системы, механические детали для легкой техники и многое другое.

За последние четыре года расходы на оборонные закупки из иностранных источников сократились с 46 до 36 процентов.

Как отмечает издание, продолжая инвестировать в исследования и разработки, развивая сотрудничество и оптимизируя политику, Индия может достичь полной самообеспеченности в оборонном секторе и стать сильной и самодостаточной страной.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/271348/
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