Оборонная стратегия Великобритании переходит к состоянию «готовности к войне». Об этом заявил премьер-министр страны Кир Стармер.

«Когда нам угрожают государства с современными армиями, наиболее эффективный способ сдерживания — демонстрировать нашу полную готовность. Мы намерены обеспечивать мир через убедительную демонстрацию силы», — сказал Ким Стармер на пресс-конференции в Глазго, посвященной новому стратегическому оборонному обзору правительства.

Отмечается, что правительство Британии опубликует стратегический оборонный обзор, который станет первым масштабным пересмотром военной доктрины с 2021 года.

Документ, существенно переработанный после начала конфликта в Украине, закрепит планы по увеличению военных расходов до 2,5 процента ВВП к 2027 году. При этом кабинет министров королевства рассматривает возможность дальнейшего роста оборонного бюджета до 3 процентов ВВП.