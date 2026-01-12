Муфтият Казахстана признал дипфейки недопустимыми по шариату

В Казахстане дипфейки признали недопустимыми по шариату. Духовное управление мусульман РК выпустило фетву, в которой утвердило использование дипфейков запретным по нормам шариата.

В документе подчеркивается, что ислам не выступает против научно-технического прогресса, если он служит благу общества, справедливости и человечности. Однако технологии дипфейков, по мнению духовенства, чаще применяются во вред.

В ДУМК пояснили, что шариат запрещает распространение ложной информации и обман людей, в том числе с помощью технологий, позволяющих приписывать человеку слова и действия, которых он не совершал.

Отмечается, что дипфейки могут нанести серьезный ущерб репутации, спровоцировать конфликт, вызвать страх и даже представлять угрозу для жизни. Недопустимыми считаются и шутливые дипфейки.

Мусульманам рекомендовано воздержаться от подобных действий.