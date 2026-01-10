Том Круз попробовал себя в роли оператора. Снял сцену в новых «Звездных войнах»

Режиссер Шон Леви в интервью The New York Times рассказал, что одну из сцен в его фильме Star Wars: Starfighter снял лично Том Круз, пишет Meduza.

В ноябре 2025-го актер прилетел на площадку на вертолете, чтобы просто посмотреть на съемки нового фильма. В этот момент команда работала над сценой дуэли на световых мечах, во время которой герои находились в пруду. Леви в шутку предложил Крузу встать за камеру, и тот неожиданно согласился.

Актер прыгнул в пруд и стоял по щиколотку в грязной воде, пытаясь подобрать идеальный ракурс. Шон Леви отметил две вещи. Во-первых, Том Круз вел себя за камерой как настоящий профессионал. Во-вторых, в процессе он, кажется, испортил свои очень дорогие ботинки.

Узнать, насколько хорош Круз в роли оператора на самом деле, можно будет 28 мая 2027 года, когда состоится премьера Star Wars: Starfighter. Главная роль в фильме досталась Райану Гослингу. Помимо него в картине также играют Эми Адамс, Мэтт Смит и Миа Гот.