В КР на 56 сельхозпредприятиях внедрены международные стандарты качества

По итогам 2025 года в сферах кооперации, переработки, логистики и механизации достигнуты значительные результаты. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

По ее данным, сельскохозяйственная инфраструктура расширяется, производство усиливается, создаются новые рабочие места.

«В настоящее время в стране функционируют 483 перерабатывающих предприятия, из которых 39 открыты в 2025 году. Действует 5,2 тысячи малых предприятий, 61 из них создано в текущем году. Логистическая инфраструктура также развивается: работают 40 торгово-логистических центров, 264 овощехранилища и 115 пунктов убоя скота», — говорится в сообщении.

Особое внимание уделяется качеству продукции: на 56 предприятиях внедрены международные стандарты качества. В сельской местности активно развивается кооперация — функционирует 821 сельскохозяйственный кооператив, 68 из которых являются новыми.

«В направлении механизации аграриев оказана существенная поддержка: 9 тысяч 79 единиц сельхозтехники передано в лизинг на общую сумму 25,2 миллиарда сомов. Также в стране функционируют 186 МТС (государственные, муниципальные и частные). В результате реализованных мер в отрасли создано 31 тысяча 276 рабочих мест, из них 1 тысяча 264 — новые», — подчеркнули в Минсельхозе.