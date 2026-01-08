В Бишкеке в прокат выходит кыргызский детектив «Унчукпа»

Сегодня в прокат выходит фильм «Унчукпа» кыргызского режиссера Даныша Акылбекова.

Фильм основан на реальных событиях, потрясших Бишкек. В городе одна за другой начинают бесследно пропадать девушки. Опытный следователь Мирбек пытается выйти на след маньяка. Тем временем девятиклассница Малика оказывается запертой на ночь в школе. Но она еще не знает, что вместе с ней в темных коридорах скрывается тот самый убийца, которого ищет весь город.

Режиссер: Даныш Акылбеков.

Жанр: детектив, триллер.

Язык: кыргызский (субтитры на русском языке).

Актеры: Айдана Молдогазиева, Азамат Шакиров, Тилек Кожонов.