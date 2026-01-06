14:53
USD 87.44
EUR 102.52
RUB 1.10
Общество

Штрафы с камер онлайн: кабмин обсуждает новые правила рассылки постановлений

Кабинет министров Кыргызстана вынес на общественное обсуждение проект, которым предлагается утвердить правила направления копий постановлений по делам о правонарушениях, зафиксированных автоматическими камерами фото- и видеофиксации.

Согласно документу, речь о нарушениях, выявленных с применением сертифицированных технических средств, работающих в автоматическом режиме. Копии постановлений и сопутствующие материалы планируется направлять в электронном виде через автоматизированную информационную систему «Единый реестр правонарушений — автоматическая фиксация правонарушений».

Проектом предусматривается, что Министерство внутренних дел должно обеспечить техническую возможность для уполномоченных сотрудников оформлять и направлять такие материалы в цифровом формате. Для этого планируется разработка интерактивной формы с учетом межведомственного взаимодействия в рамках компонента «Безопасный город» проекта «Умный город».

Государственному учреждению «Кызмат» при управлении делами президента поручено разработать техническое задание для создания сервиса по направлению электронных копий постановлений. ОАО «Тундук» совместно с «Кызмат» должно подготовить типовое положение о порядке направления таких документов и рекомендации к их формату.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/357109/
просмотров: 259
Версия для печати
Материалы по теме
Кабмин Кыргызстана утвердил план мероприятий до 2030 года
Рывок до 2030-го: кабмин утвердил масштабный план с ростом ВВП до $30 миллиардов
В КР изменили правила приема и отбора кадров в правоохранительных органах
Кыргызстан официально вышел из межправсовета по нефти и газу
Изменены правила назначения сотрудников в сфере водоснабжения
Кабмин изменил подход к размещению временно свободных бюджетных средств
В КР определен перечень госорганов, где родственникам разрешено работать вместе
Кабмин утвердил порядок использования имен героев эпоса «Манас»
Адылбек Касымалиев передал Минсельхозу 44 служебных автомобиля
Опасные курсы возьмут под контроль: кабмин ввел лицензирование допобразования
Популярные новости
Кыргызстанка вошла в&nbsp;0,4 процента людей с&nbsp;самым высоким&nbsp;IQ в&nbsp;мире Кыргызстанка вошла в 0,4 процента людей с самым высоким IQ в мире
Водителей такси призвали получить лицензии: с&nbsp;1&nbsp;февраля начнутся рейды Водителей такси призвали получить лицензии: с 1 февраля начнутся рейды
Внимание! В&nbsp;Бишкеке временно изменили схемы движения трех автобусных маршрутов Внимание! В Бишкеке временно изменили схемы движения трех автобусных маршрутов
С&nbsp;20&nbsp;января для россиян до&nbsp;14&nbsp;лет изменятся правила въезда в&nbsp;Кыргызстан С 20 января для россиян до 14 лет изменятся правила въезда в Кыргызстан
Бизнес
Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на&nbsp;связи в&nbsp;туристических локациях Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на связи в туристических локациях
Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов
Покупают &laquo;вид&raquo;, а&nbsp;не&nbsp;просто стены: мировой тренд премиального образа жизни Покупают «вид», а не просто стены: мировой тренд премиального образа жизни
Большой разговор о&nbsp;будущем Узбекистана&nbsp;&mdash; интервью Саиды Мирзиеевой Большой разговор о будущем Узбекистана — интервью Саиды Мирзиеевой
6 января, вторник
14:47
Белый дом допустил вхождение Гренландии в состав США, не исключив военный захват Белый дом допустил вхождение Гренландии в состав США, н...
14:20
Штрафы с камер онлайн: кабмин обсуждает новые правила рассылки постановлений
13:58
Сборная Кыргызстана по хоккею проведет мастер-классы для детей в парках Бишкека
13:35
В 2025 году в России вынесли рекордное количество пожизненных приговоров
13:02
Строже декларировать личные интересы и связи обяжут чиновников Кыргызстана