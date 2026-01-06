Штрафы с камер онлайн: кабмин обсуждает новые правила рассылки постановлений

Кабинет министров Кыргызстана вынес на общественное обсуждение проект, которым предлагается утвердить правила направления копий постановлений по делам о правонарушениях, зафиксированных автоматическими камерами фото- и видеофиксации.

Согласно документу, речь о нарушениях, выявленных с применением сертифицированных технических средств, работающих в автоматическом режиме. Копии постановлений и сопутствующие материалы планируется направлять в электронном виде через автоматизированную информационную систему «Единый реестр правонарушений — автоматическая фиксация правонарушений».

Проектом предусматривается, что Министерство внутренних дел должно обеспечить техническую возможность для уполномоченных сотрудников оформлять и направлять такие материалы в цифровом формате. Для этого планируется разработка интерактивной формы с учетом межведомственного взаимодействия в рамках компонента «Безопасный город» проекта «Умный город».

Государственному учреждению «Кызмат» при управлении делами президента поручено разработать техническое задание для создания сервиса по направлению электронных копий постановлений. ОАО «Тундук» совместно с «Кызмат» должно подготовить типовое положение о порядке направления таких документов и рекомендации к их формату.