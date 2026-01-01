В Оше, Балыкчы и Кызыл-Кие в новогоднюю ночь в 22:00 отключили свет и музыку

В новогоднюю ночь в городах Ош, Балыкчы и Кызыл-Кия ровно в 22:00 было отключено электроснабжение и прекращено музыкальное сопровождение. Об этом пишут пользователи в социальных сетях.

По их словам, отключение произошло одновременно в разных районах городов, в том числе на центральных площадях, где проходили праздничные мероприятия.

В Кызыл-Кие, по словам очевидцев, после отключения света сотрудники милиции «попросили» людей покинуть центральную площадь.

Официальные комментарии от местных властей, органов внутренних дел или энергоснабжающих организаций на момент публикации не поступали.