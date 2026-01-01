Новогодняя ночь в Кыргызстане прошла спокойно, без серьезных происшествий, сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, в период проведения праздничных мероприятий сотрудники органов внутренних дел выполняли задачи по обеспечению общественного порядка и безопасности. В местах проведения новогодних мероприятий, а также в местах массового скопления граждан осуществлялся постоянный усиленный контроль за правопорядком.

Подразделениями ведомства были предприняты все необходимые организационные меры по обеспечению общественной безопасности в новогоднюю ночь.

Усиленные наряды милиции работали круглосуточно.

Напомним, что к обеспечению общественного порядка и безопасности было привлечено более 12 тысяч сотрудников органов внутренних дел.