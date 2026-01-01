Какие фильмы посмотреть с детьми в кинотеатрах Бишкека

Зимние каникулы — отличное время, чтобы всей семьей выбраться в кино. В прокате уже идут яркие мультфильмы, семейные сказки и новогодние комедии, а в первые недели января к ним добавятся долгожданные премьеры. Рассказываем, какие фильмы уже можно посмотреть и что выходит в кинотеатрах в ближайшие дни.

Уже в прокате:

- «Зверополис-2» (мультфильм) «Зверополис-2» (мультфильм)

Кролик-полицейский Джуди и лис Ник идут по следу загадочной рептилии, чье прибытие в Зверополис переворачивает жизнь города с ног на голову. Чтобы раскрыть дело, Джуди и Ник вынуждены работать под прикрытием в разных районах города.

- «Три богатыря и свет клином» (мультфильм) «Три богатыря и свет клином» (мультфильм)

Богатыри ждут пополнения в своих семействах, но отечество снова нужно спасать. Огромная туча грозит погрузить мир во тьму, и, оставив семейные заботы, герои бросаются навстречу опасности, в то время как хитрый купец Колыван явно преследует собственные цели.

- «Губка Боб: В поисках квадратных штанов» (мультфильм) «Губка Боб: В поисках квадратных штанов» (мультфильм)

Губка Боб вместе с Патриком отправляется в глубины океана, чтобы встретиться с призраком Летучего Голландца. Его ждут опасные испытания и морские тайны, а мистер Крабс и Сквидвард тем временем идут по следу, чтобы спасти друга.

- «Елки 12» (комедия) «Елки 12» (комедия)

В канун Нового года девятилетний Ваня из Кирова, узнав о расставании родителей, отправляется в Великий Устюг, чтобы попросить Деда Мороза о чуде. Очередная новогодняя история о вере, семье и волшебстве.

- «Снеговик» (фэнтези) «Снеговик» (фэнтези)

В Новый год магия Деда Мороза начинает угасать, чем решает воспользоваться злая колдунья Вьюга. Спасти праздник предстоит ожившему снеговику и девочке Варе — вместе им нужно отыскать древний источник магии и победить зло.

С 1 января в кинотеатрах появляются сразу несколько семейных премьер:

- «Чебурашка-2» (семейный) «Чебурашка-2» (семейный)

Прошел год с тех пор, как Чебурашка поселился у Гены. Герой становится слишком самостоятельным и вместе с друзьями сбегает в горы, где их ждут опасные приключения. А взрослым предстоит объединиться, чтобы вернуть детей домой.

- «Буратино» (семейный) «Буратино» (семейный)

Папа Карло получает волшебный ключ, способный исполнить любое желание, и мечтает лишь о сыне. Так на свет появляется Буратино — умный и добрый деревянный мальчик, которому предстоит отправиться в большое путешествие, чтобы доказать, что он настоящий сын.

С 8 января прокат пополнится еще одной любимой историей:

- «Простоквашино» (семейный) «Простоквашино» (семейный)

Мальчик по прозвищу Дядя Федор, обожающий животных, вместе с котом Матроскиным и псом Шариком отправляется в деревню Простоквашино. Там их ждут приключения, дружба и жизнь вдали от взрослых запретов.