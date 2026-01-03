13:41
Топ-15 самых ожидаемых фильмов 2026 года

2026 год обещает стать одним из самых насыщенных за последнее десятилетие: студии готовят продолжения культовых франшиз, масштабные авторские проекты и громкие перезапуски. В прокат выйдут фильмы, которые уже сейчас формируют ожидания зрителей и индустрии.

В этой подборке 24.kg 15 картин разных жанров, за которыми в 2026 году будут следить особенно внимательно.

1
«28 лет спустя: Храм костей»

Дата выхода: 16 января.
Жанр: хоррор, постапокалипсис.
Продолжение культовой зомби-франшизы, исследующее мир спустя десятилетия после катастрофы. Фильм обещает вернуть жесткую атмосферу оригинала и расширить мифологию Вселенной. Особый акцент сделан на социальной деградации и выживании.

2
«Ограбление в Лос-Анджелесе»

Дата выхода: 12 февраля.
Жанр: триллер, криминал.
В Лос-Анджелесе неуловимый вор решается на последнее, самое крупное ограбление, чтобы навсегда исчезнуть и начать новую жизнь. Во время подготовки операции он объединяется со страховой брокершей, а на их след выходит одержимый детектив, готовый любой ценой остановить преступника. Это не столько криминальный триллер, сколько стильная история о последнем шансе.

3
«Грозовой перевал»

Дата выхода: 14 февраля.
Жанр: мелодрама.
Новая экранизация классического романа Эмили Бронте о разрушительной любви, страсти и мести, разворачивающихся на фоне суровых йоркширских пустошей. Судя по трейлеру, зрителей ждет очень чувственное и откровенное кино.

4
«Невеста»

Дата выхода: 6 марта.
Жанр: хоррор, готическая драма.
Современная интерпретация классического сюжета о Невесте Франкенштейна. Картина делает акцент не на ужасе, а на трагедии и идентичности героини. Проект выделяется визуальным стилем и актерским составом.

5
«Проект «Конец света»»

Дата выхода: 20 марта.
Жанр: научная фантастика, триллер.
Экранизация романа Энди Вейра о человеке, который приходит в себя в космосе без памяти и постепенно осознает, что он — последняя надежда человечества. Фильм сочетает научную достоверность, напряженный сюжет и эмоциональную историю одиночества и ответственности.

6
«Супер Марио: Галактическое кино»

Дата выхода: 1 апреля.
Жанр: анимация, приключения.
Продолжение успешной анимационной адаптации Nintendo. На этот раз герои отправляются за пределы привычного мира — в космическое приключение с новыми локациями и персонажами. Фильм ориентирован на семейную аудиторию и поклонников видеоигр.

7
«Дьявол носит Prada 2»

Дата выхода: 1 мая.
Жанр: комедийная драма.
Продолжение кинохита 2006 года с Энн Хэтэуэй и Мэрил Стрип. Сиквел расскажет историю Миранды Пристли: легендарный главред издания «Подиум» пытается удержать свое детище на плаву в эпоху упадка печатной прессы.

8
«Мортал Комбат 2»

Дата выхода: 8 мая.
Жанр: боевик, фэнтези.
Сиквел перезапуска знаменитой игровой франшизы. Создатели обещают больше турниров, культовых персонажей и зрелищных поединков. Фильм ориентирован прежде всего на фанатов серии и зрителей, ценящих жанровый экшен.

9
«Мандалорец и Грогу»

Дата выхода: 22 мая.
Жанр: боевик, приключения, фэнтези.
Полнометражное продолжение многосерийного космического вестерна «Мандалорец». Фильм расширяет вселенную Star Wars, делая акцент на связи героев, выборе пути и новых угрозах галактики.

10
«История игрушек 5»

Дата выхода: 19 июня.
Жанр: анимация, семейный.
Новая глава культовой франшизы Pixar. Создатели обещают не просто ностальгическое возвращение, а переосмысление темы взросления в эпоху цифровых игрушек и технологий. Проект вызывает интерес и одновременно осторожность у фанатов серии.

11
«Миньоны 3»

Дата выхода: 1 июля.
Жанр: анимация, комедия.
Очередное возвращение самых хаотичных персонажей современной анимации. Создатели делают ставку на юмор, абсурд и глобальную популярность франшизы «Гадкий я».

12
«Одиссея»

Дата выхода: 17 июля.
Жанр: фэнтези, боевик, приключения.
Эпос Гомера в интерпретации Кристофера Нолана. Картина обещает стать визуально грандиозным путешествием о дороге домой, времени и человеческой воле. Проект называют одним из самых амбициозных в карьере режиссера.

13
«Уличный боец»

Дата выхода: 15 октября.
Жанр: боевик.
Новая попытка экранизировать одну из самых известных файтинговых серий. Проект заявлен как более серьезный и визуально выверенный, с акцентом на персонажей и их мотивацию, а не только на бои.

14
«Мстители: Судный день»

Дата выхода: 18 декабря.
Жанр: супергеройский экшен, фантастика.
Новый этап киновселенной Marvel, который должен объединить несколько сюжетных линий последних лет. Фильм готовит масштабное столкновение героев с глобальной угрозой, способной изменить саму структуру мира.

15
«Дюна: Мессия»

Дата выхода: 18 декабря.
Жанр: фантастика, драма.
Продолжение истории Пола Атрейдеса после его восхождения к власти. Фильм сосредоточится не на войне, а на последствиях мессианства, политических интригах и цене абсолютной власти. Ожидается более мрачный и философский тон по сравнению с предыдущими частями.
