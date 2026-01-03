Топ-15 самых ожидаемых фильмов 2026 года

2026 год обещает стать одним из самых насыщенных за последнее десятилетие: студии готовят продолжения культовых франшиз, масштабные авторские проекты и громкие перезапуски. В прокат выйдут фильмы, которые уже сейчас формируют ожидания зрителей и индустрии.

В этой подборке 24.kg 15 картин разных жанров, за которыми в 2026 году будут следить особенно внимательно.

1 «28 лет спустя: Храм костей» «28 лет спустя: Храм костей»

Дата выхода: 16 января.

Жанр: хоррор, постапокалипсис.

Продолжение культовой зомби-франшизы, исследующее мир спустя десятилетия после катастрофы. Фильм обещает вернуть жесткую атмосферу оригинала и расширить мифологию Вселенной. Особый акцент сделан на социальной деградации и выживании.

2 «Ограбление в Лос-Анджелесе» «Ограбление в Лос-Анджелесе»

Дата выхода: 12 февраля.

Жанр: триллер, криминал.

В Лос-Анджелесе неуловимый вор решается на последнее, самое крупное ограбление, чтобы навсегда исчезнуть и начать новую жизнь. Во время подготовки операции он объединяется со страховой брокершей, а на их след выходит одержимый детектив, готовый любой ценой остановить преступника. Это не столько криминальный триллер, сколько стильная история о последнем шансе.

3 «Грозовой перевал» «Грозовой перевал»

Дата выхода: 14 февраля.

Жанр: мелодрама.

Новая экранизация классического романа Эмили Бронте о разрушительной любви, страсти и мести, разворачивающихся на фоне суровых йоркширских пустошей. Судя по трейлеру, зрителей ждет очень чувственное и откровенное кино.

4 «Невеста» «Невеста»

Дата выхода: 6 марта.

Жанр: хоррор, готическая драма.

Современная интерпретация классического сюжета о Невесте Франкенштейна. Картина делает акцент не на ужасе, а на трагедии и идентичности героини. Проект выделяется визуальным стилем и актерским составом.

5 «Проект «Конец света»» «Проект «Конец света»»

Дата выхода: 20 марта.

Жанр: научная фантастика, триллер.

Экранизация романа Энди Вейра о человеке, который приходит в себя в космосе без памяти и постепенно осознает, что он — последняя надежда человечества. Фильм сочетает научную достоверность, напряженный сюжет и эмоциональную историю одиночества и ответственности.

6 «Супер Марио: Галактическое кино» «Супер Марио: Галактическое кино»

Дата выхода: 1 апреля.

Жанр: анимация, приключения.

Продолжение успешной анимационной адаптации Nintendo. На этот раз герои отправляются за пределы привычного мира — в космическое приключение с новыми локациями и персонажами. Фильм ориентирован на семейную аудиторию и поклонников видеоигр.

7 «Дьявол носит Prada 2» «Дьявол носит Prada 2»

Дата выхода: 1 мая.

Жанр: комедийная драма.

Продолжение кинохита 2006 года с Энн Хэтэуэй и Мэрил Стрип. Сиквел расскажет историю Миранды Пристли: легендарный главред издания «Подиум» пытается удержать свое детище на плаву в эпоху упадка печатной прессы.

8 «Мортал Комбат 2» «Мортал Комбат 2»

Дата выхода: 8 мая.

Жанр: боевик, фэнтези.

Сиквел перезапуска знаменитой игровой франшизы. Создатели обещают больше турниров, культовых персонажей и зрелищных поединков. Фильм ориентирован прежде всего на фанатов серии и зрителей, ценящих жанровый экшен.

9 «Мандалорец и Грогу» «Мандалорец и Грогу»

Дата выхода: 22 мая.

Жанр: боевик, приключения, фэнтези.

Полнометражное продолжение многосерийного космического вестерна «Мандалорец». Фильм расширяет вселенную Star Wars, делая акцент на связи героев, выборе пути и новых угрозах галактики.

10 «История игрушек 5» «История игрушек 5»

Дата выхода: 19 июня.

Жанр: анимация, семейный.

Новая глава культовой франшизы Pixar. Создатели обещают не просто ностальгическое возвращение, а переосмысление темы взросления в эпоху цифровых игрушек и технологий. Проект вызывает интерес и одновременно осторожность у фанатов серии.

11 «Миньоны 3» «Миньоны 3»

Дата выхода: 1 июля.

Жанр: анимация, комедия.

Очередное возвращение самых хаотичных персонажей современной анимации. Создатели делают ставку на юмор, абсурд и глобальную популярность франшизы «Гадкий я».

12 «Одиссея» «Одиссея»

Дата выхода: 17 июля.

Жанр: фэнтези, боевик, приключения.

Эпос Гомера в интерпретации Кристофера Нолана. Картина обещает стать визуально грандиозным путешествием о дороге домой, времени и человеческой воле. Проект называют одним из самых амбициозных в карьере режиссера.

13 «Уличный боец» «Уличный боец»

Дата выхода: 15 октября.

Жанр: боевик.

Новая попытка экранизировать одну из самых известных файтинговых серий. Проект заявлен как более серьезный и визуально выверенный, с акцентом на персонажей и их мотивацию, а не только на бои.

14 «Мстители: Судный день» «Мстители: Судный день»

Дата выхода: 18 декабря.

Жанр: супергеройский экшен, фантастика.

Новый этап киновселенной Marvel, который должен объединить несколько сюжетных линий последних лет. Фильм готовит масштабное столкновение героев с глобальной угрозой, способной изменить саму структуру мира.

15 «Дюна: Мессия» «Дюна: Мессия»

Дата выхода: 18 декабря.

Жанр: фантастика, драма.

Продолжение истории Пола Атрейдеса после его восхождения к власти. Фильм сосредоточится не на войне, а на последствиях мессианства, политических интригах и цене абсолютной власти. Ожидается более мрачный и философский тон по сравнению с предыдущими частями.