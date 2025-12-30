Более 34 миллионов рублей зарплаты вернули кыргызстанцам в России в 2025 году

За 11 месяцев 2025 года представительство Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана в России помогло 376 соотечественникам получить задолженность по зарплате. Общая сумма выплат составила 34,3 миллиона рублей, сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, помимо возврата зарплат, ведомство защитило интересы 10 граждан, получивших производственные травмы. Юристы представительства взыскали с работодателей компенсации за ущерб здоровью на сумму 15,9 миллиона рублей.

Итоги работы представительства с ноября 2022 года по ноябрь 2025 года:

1 тысяча 523 трудовых мигранта получили юридическую и консультационную поддержку;