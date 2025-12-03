19:24
Общество

«Зимнее яйцо» Фаберже ушло с молотка за рекордные $25,7 миллиона

«Зимнее яйцо» Фаберже из коллекции Николая II ушло с молотка за рекордные $25,7 миллиона. Об этом объявила аукционист Юй Гэ Ван по итогам торгов, проведенных домом Christie’s.

Christie’s
Фото Christie’s

Торги начались со стоимости 17 миллионов фунтов стерлингов ($22,4 миллиона). Победной стала ставка 19,5 миллиона фунтов ($25,7 миллиона), а с учетом комиссии покупатель заплатит за лот 22,9 миллиона фунтов ($30,2 миллиона).

Имя покупателя пока остается неизвестным.

Ранее самым дорогим яйцом от Фаберже было «Ротшильдовское», проданное за $18,5 миллиона в 2007 году на аукционе Christie’s.
