11:08
USD 87.43
EUR 102.96
RUB 1.12
Общество

Муниципальная инспекция и акимиаты мэрии Бишкека получили служебные автомобили

Фото пресс-службы мэрии Бишкека

В преддверии Нового года градоначальник столицы Айбек Джунушалиев вручил служебные автомобили муниципальной инспекции и районным администрациям. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

Передавая машины, глава города выразил благодарность сотрудникам муниципальной инспекции за достигнутые результаты, в том числе в сфере охраны окружающей среды.

«Это, возможно, небольшое мероприятие, но оно имеет большое значение для эффективной работы города. Хочу отметить вклад муниципальной инспекции. К примеру, в 2025 году вы в течение всего летнего периода контролировали каждое транспортное средство, проверяли деятельность бань и других объектов, использующих запрещенные вещества. Также за последние два года сумма штрафа значительно превысила показатели 2023 года до создания инспекции», — отметил мэр.

Он поручил усилить работу инспекции по проверке бань, социальных объектов и других организаций, в частности в жилом массиве «Дордой» и на прилегающих территориях.

В рамках мероприятия вручено 17 служебных автомобилей муниципальной инспекции и районным администрациям.

Кроме того, акимиатам машины вручены в целях активизации работы с населением на присоединенных территориях в рамках административно-территориальной реформы и других жилых массивах.

Мэр подчеркнул, что обновление материально-технической базы и передача служебной техники будут продолжены.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/356436/
просмотров: 228
Версия для печати
Материалы по теме
МВД Кыргызстана передало милиции 50 новых служебных автомобилей и снегоходы
Минводсельпрому увеличили парк служебного транспорта для оперативной работы
Благоустройство города: за неделю составлено протоколов на 3,4 миллиона сомов
Это не месть. Депутат БГК о критике главы муниципальной инспекции
Стоит как в цирке. Депутат поспорил с главой муниципальной инспекции Бишкека
Кабмин разрешил приобретать служебные авто стоимостью до 5 миллионов сомов
Думал, будет легче. Царикаев о работе в муниципальной инспекции и личной жизни
Руководитель пресс-службы УПСМ стал заместителем главы Муниципальной инспекции
Царикаев рассказал о выявленных пропусках-вездеходах для большегрузов в Бишкеке
«Кому эрекция?» — глава муниципальной инспекции провел рейд на Ошском рынке
Популярные новости
В&nbsp;аэропортах Москвы система контроля отсеяла каждого десятого мигранта В аэропортах Москвы система контроля отсеяла каждого десятого мигранта
Граждане, чьи дома сносят из-за железной дороги, просят компенсации Граждане, чьи дома сносят из-за железной дороги, просят компенсации
Киевскую в&nbsp;Бишкеке сделают пешеходной: по&nbsp;улице запустят электробусы и&nbsp;трамвай Киевскую в Бишкеке сделают пешеходной: по улице запустят электробусы и трамвай
Генерал Чотбаев об&nbsp;Афганистане, цене слова и&nbsp;борьбе с&nbsp;лжеветеранами Генерал Чотбаев об Афганистане, цене слова и борьбе с лжеветеранами
Бизнес
Какой вы&nbsp;предприниматель? Тест Какой вы предприниматель? Тест
Новогодний чекап здоровья: начните год вместе с&nbsp;сетью клиник Acıbadem Новогодний чекап здоровья: начните год вместе с сетью клиник Acıbadem
&laquo;Айыл Банк&raquo; подвел итоги 2025&nbsp;года: новые цифровые сервисы «Айыл Банк» подвел итоги 2025 года: новые цифровые сервисы
Подарите близким год связи с&nbsp;красивым номером от&nbsp;MEGA! Подарите близким год связи с красивым номером от MEGA!
29 декабря, понедельник
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 29 декабря Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 29 дека...
10:58
В Кыргызстане отметили 124-летие отца-основателя Жусупа Абдрахманова
10:53
Муниципальная инспекция и акимиаты мэрии Бишкека получили служебные автомобили
10:46
Глава службы информполитики обновил флаг Кыргызстана на вершине Учителя
10:43
Валентина Шевченко признана лучшей по итогам 2025 года по версии MMA Junkie