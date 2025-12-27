21:15
Общество

Китай ввел санкции против США за поставки оружия Тайваню

Китай ввел санкции в отношении 10 физических лиц и 20 оборонных компаний из США в связи с продажей оружия Тайваню. Об этом 26 декабря объявило Министерство иностранных дел в Пекине, пишет DW.

Штрафные меры за поставки оружия, «подрывающие суверенитет и территориальную целостность КНР», вступили в силу в тот же день.

В частности, в санкционный список попали военно-промышленная корпорация Northrop Grumman, а также филиал компании Boeing в Сент-Луисе (штат Миссури). Включенные в перечень физические лица относятся к высшему руководству подсанкционных предприятий, указали в китайском МИД.
