В части Бишкека весь день не будет холодной воды

Сегодня прекращена подача питьевой воды с 9.00 до 24.00 в жилые дома, школы, детские дошкольные учреждения, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности. Об этом сообщает мэрия Бишкека.

Район отключения: южная часть жилмассива «Арча-Бешик», улицы Семетей, Садырбаева, Жайыла Баатыра, Селекционная, Арча-Бешик, Куюкова, Эр-Тайлак, Кен-Суу, Чатыр-Куль, Кара-Кужур, Ак-Тан, Ак-Туз, Валдайская, трасса села Джал.

Фото мэрии

Отключение водоснабжения связано с аварийно-восстановительными работами на трубопроводе.

МП «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства.