В Бишкеке состоится премьера первого военно-исторического телесериала

29 декабря 2025 года в кинотеатре «Манас» Бишкека состоится официальная премьера художественного телесериала военно-исторического жанра «Өрт кечкен сөйкө», впервые снятого в истории кыргызского кино. Об этом сообщает Минкультуры.

По его данным, телесериал создан творческо-производственным государственным объединением «Кыргызсериал» при поддержке Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики, Министерства обороны и Департамента кино.

Военно-исторический телепроект состоит из восьми серий, продолжительность каждой серии составляет 50 минут. Сериал в художественной форме отражает подвиг, патриотизм и единство 1 тысячи 395 девушек из Кыргызстана, которые в годы Второй мировой войны добровольно отправились на фронт для защиты Родины, а также кыргызстанских и советских воинов.

Произведение основано на реальных исторических событиях и судьбах реальных героев, переданных через художественное обобщение. В сериале рассказываются жизненные пути девушек-воинов, выходцев из различных регионов Кыргызстана. Среди них — Герой Советского Союза, летчица Евдокия Пасько (Каракол), хирург Рафа Айдарбекова (Чуйская область), зенитчица Тамара Балтабаева, а также образы радисток, разведчиц, снайперов и фельдшеров, служивших на фронте.

Кроме того, в сериале представлены образы юного панфиловца, впоследствии Героя Кыргызской Республики и народного поэта Кыргызской Республики Сооронбая Жусуева, а также летчика Абдыкерима Кармышакова, проявившего на фронте ряд героических поступков.

Основная цель проекта — через показ тяжелых последствий войны прославить ценности мира, Родины и народного единства, а также воспитать у молодого поколения чувство патриотизма.