12:47
USD 87.45
EUR 103.06
RUB 1.11
Общество

Пенсионерам силовых структур предлагают дать бесплатный проезд в Бишкеке и Оше

Кабинет министров Кыргызстана вынес на общественное обсуждение проект постановления о введении льгот на проезд в муниципальном общественном транспорте для пенсионеров силовых структур.

Согласно документу, с 1 января 2026 года в Бишкеке и Оше предлагают установить бесплатный проезд для пенсионеров Министерства внутренних дел, Государственной службы исполнения наказаний, Государственного комитета национальной безопасности, министерств обороны и чрезвычайных ситуаций, Пограничной службы, прокуратуры, службы специальной связи Минтранса и других госорганов, где предусмотрена военная служба.

Льгота будет распространяться на мужчин, достигших 50 лет, и женщин старше 45 лет при наличии регистрации по месту жительства в Бишкеке или Оше.

Проект предусматривает уточнение порядка компенсации расходов перевозчиков. В частности, предлагается закрепить, что при введении льгот решением кабинета министров компенсация выпадающих доходов перевозчиков осуществляется за счет республиканского бюджета, а при решениях местных кенешей — за счет местных бюджетов.

Министерству финансов поручили предусмотреть необходимые средства для компенсации затрат перевозчиков при формировании республиканского бюджета на 2026-й и последующие годы. Мэриям Бишкека и Оша рекомендовали принять меры для реализации инициативы в случае ее утверждения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/356221/
просмотров: 112
Версия для печати
Материалы по теме
Госпредприятиям разрешили направлять прибыль на обновление техники
Кабмин утвердил новый порядок применения спецсредств при охране госграницы
Международную правовую помощь передали службе судебных исполнителей
Кабмин ввел полугодовой запрет на экспорт древесины за пределы ЕАЭС
Кабмин снова на полгода запретил ввоз электронных сигарет в Кыргызстан
Часть госуслуг стала бесплатной: кабмин изменил единый реестр сервисов
Земли под кампус КРСУ в Чуйской области перевели в категорию населенных пунктов
Кабмин продлил новогодние каникулы в Кыргызстане до 12 января 2026 года
Пенсионные нормы ограничат: поправки запрещают включать их в другие законы
Уточнены правила приватизации служебного жилья для военных и силовиков
Популярные новости
В&nbsp;аэропортах Москвы система контроля отсеяла каждого десятого мигранта В аэропортах Москвы система контроля отсеяла каждого десятого мигранта
Мэр Бишкека потребовал вернуть фонтан, который уже разрушили до&nbsp;основания Мэр Бишкека потребовал вернуть фонтан, который уже разрушили до основания
В&nbsp;Кемине заработала первая в&nbsp;истории Кыргызстана солнечная электростанция В Кемине заработала первая в истории Кыргызстана солнечная электростанция
Первый рейс кыргызских паломников в&nbsp;хадж состоится 11&nbsp;мая 2026 года Первый рейс кыргызских паломников в хадж состоится 11 мая 2026 года
Бизнес
Подарите близким год связи с&nbsp;красивым номером от&nbsp;MEGA! Подарите близким год связи с красивым номером от MEGA!
Праздник продолжается: &laquo;Марафон призов&raquo; продлен до&nbsp;конца января! Праздник продолжается: «Марафон призов» продлен до конца января!
Российский Монтессори-тренер провел мастер-классы для педагогов КГУ в&nbsp;Бишкеке Российский Монтессори-тренер провел мастер-классы для педагогов КГУ в Бишкеке
Резидент фонда Central Asia Capital стал первой зеленой компанией Кыргызстана Резидент фонда Central Asia Capital стал первой зеленой компанией Кыргызстана
26 декабря, пятница
12:42
Президент попросит парламент пересмотреть закон для участия мигрантов в выборах Президент попросит парламент пересмотреть закон для уча...
12:39
В Кыргызстане утвердили единые стандарты госуслуг для граждан и бизнеса
12:38
Пенсионерам силовых структур предлагают дать бесплатный проезд в Бишкеке и Оше
12:30
Смог. Есть комплекс мер, но резко улучшить ситуацию проблематично — Минприроды
12:22
За 11 месяцев в Реестр контролируемых лиц в РФ включены 128 тысяч 497 граждан КР