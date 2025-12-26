Пенсионерам силовых структур предлагают дать бесплатный проезд в Бишкеке и Оше

Кабинет министров Кыргызстана вынес на общественное обсуждение проект постановления о введении льгот на проезд в муниципальном общественном транспорте для пенсионеров силовых структур.

Согласно документу, с 1 января 2026 года в Бишкеке и Оше предлагают установить бесплатный проезд для пенсионеров Министерства внутренних дел, Государственной службы исполнения наказаний, Государственного комитета национальной безопасности, министерств обороны и чрезвычайных ситуаций, Пограничной службы, прокуратуры, службы специальной связи Минтранса и других госорганов, где предусмотрена военная служба.

Льгота будет распространяться на мужчин, достигших 50 лет, и женщин старше 45 лет при наличии регистрации по месту жительства в Бишкеке или Оше.

Проект предусматривает уточнение порядка компенсации расходов перевозчиков. В частности, предлагается закрепить, что при введении льгот решением кабинета министров компенсация выпадающих доходов перевозчиков осуществляется за счет республиканского бюджета, а при решениях местных кенешей — за счет местных бюджетов.

Министерству финансов поручили предусмотреть необходимые средства для компенсации затрат перевозчиков при формировании республиканского бюджета на 2026-й и последующие годы. Мэриям Бишкека и Оша рекомендовали принять меры для реализации инициативы в случае ее утверждения.