17:38
USD 87.45
EUR 103.19
RUB 1.12
Общество

ЕБРР выделит 8,3 миллиона на ремонт комплекса очистных сооружений в Оше

Депутаты Жогорку Кенеша на заседании 25 декабря рассмотрели соглашение между Кыргызстаном и Европейским банком реконструкции и развития по проекту «Проект расширения КОС в городе Ош».

Отмечается, что ЕБРР уже реализовало в Оше две фазы проекта «Реабилитация систем водоснабжения и канализации города Ош», где основным компонентом была реабилитация второго комплекса очистных сооружений канализации города Ош с производственной мощностью 80 тысяч кубометров в сутки.

Читайте по теме
В жилмассив «Кен-Сай» подали чистую воду: мэр города Ош ее попробовал

При этом город обеспечен центральной канализацией на 60 процентов, а оставшаяся часть населения и социальные объекты не могут к ней подключиться из-за почти максимальной заполненности второго комплекса очистных сооружений канализации.

В рамках предлагаемого проекта будет модернизирован первый комплекс очистных сооружений канализации, который был построен 1965 году с производственной мощностью 20 тысяч кубометров в сутки и эксплуатировался до 1978 года.

Европейский банк реконструкции и развития выделит 8,3 миллиона евро, из которых:

  • 4 миллиона — кредит евро от Европейского банка реконструкции и развития;
  • 3 миллиона — грант от Европейского Союза из средств Инвестиционного фонда для Центральной Азии;
  • 1,3 миллиона — грант специального Зеленого климатического фонда Европейского банка реконструкции и развития.

Кредит ЕБРР выделяет на 15 лет под 1 процент годовых с 4-летним льготным периодом. Срок реализации проекта — три года.

По итогам обсуждения депутаты одобрили соглашение во втором чтении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/356070/
просмотров: 231
Версия для печати
Материалы по теме
В части Бишкека отключили питьевую воду
В Оше милиция спасла пятилетнюю девочку, оставленную ночью в машине на морозе
Внутренние авиаперевозки. Почему не снизили цены на рейсы в Ош и Манас
Бакыт Торобаев: До 2030 года все села КР должны быть обеспечены питьевой водой
В центре Бишкека 24 декабря целый день не будет воды
В парламенте обсудили проекты, направленные на улучшение дорог города Ош
ЕАБР выделит $15 миллионов на расширение дорог и строительство мостов в Оше
В части Бишкека 25 декабря не будет холодной воды
Жители города Ош рассказали, сколько готовы потратить на Новый год
Жители села Александровка жалуются на грязную воду из крана
Популярные новости
Мэр Бишкека потребовал вернуть фонтан, который уже разрушили до&nbsp;основания Мэр Бишкека потребовал вернуть фонтан, который уже разрушили до основания
Первый рейс кыргызских паломников в&nbsp;хадж состоится 11&nbsp;мая 2026 года Первый рейс кыргызских паломников в хадж состоится 11 мая 2026 года
В&nbsp;Кемине заработала первая в&nbsp;истории Кыргызстана солнечная электростанция В Кемине заработала первая в истории Кыргызстана солнечная электростанция
В&nbsp;Бишкеке дан старт строительству восточной объездной дороги с&nbsp;эстакадным мостом В Бишкеке дан старт строительству восточной объездной дороги с эстакадным мостом
Бизнес
Российский Монтессори-тренер провел мастер-классы для педагогов КГУ в&nbsp;Бишкеке Российский Монтессори-тренер провел мастер-классы для педагогов КГУ в Бишкеке
Резидент фонда Central Asia Capital стал первой зеленой компанией Кыргызстана Резидент фонда Central Asia Capital стал первой зеленой компанией Кыргызстана
Новогодний бонус от&nbsp;MegaPay: до&nbsp;26&nbsp;процентов кешбэка за&nbsp;подарки и&nbsp;впечатления Новогодний бонус от MegaPay: до 26 процентов кешбэка за подарки и впечатления
&laquo;Кант ТШП&raquo;&nbsp;&mdash; лучший экспортер промышленной продукции Кыргызстана в&nbsp;2025 году «Кант ТШП» — лучший экспортер промышленной продукции Кыргызстана в 2025 году
25 декабря, четверг
17:34
Учения по нейтрализации экстремистских группировок провели страны ОДКБ Учения по нейтрализации экстремистских группировок пров...
17:22
С 2021 года бюджет на пенсии увеличился на 64 миллиарда сомов
17:18
Как создается Генплан — 2050. Источники данных для стратегического документа
17:14
Власти Таджикистана подтвердили гибель двух офицеров на границе с Афганистаном
17:11
Эксперимент Москвы по контролю въезда мигрантов распространят на всю Россию