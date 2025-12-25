ЕБРР выделит 8,3 миллиона на ремонт комплекса очистных сооружений в Оше

Депутаты Жогорку Кенеша на заседании 25 декабря рассмотрели соглашение между Кыргызстаном и Европейским банком реконструкции и развития по проекту «Проект расширения КОС в городе Ош».
Отмечается, что ЕБРР уже реализовало в Оше две фазы проекта «Реабилитация систем водоснабжения и канализации города Ош», где основным компонентом была реабилитация второго комплекса очистных сооружений канализации города Ош с производственной мощностью 80 тысяч кубометров в сутки.
При этом город обеспечен центральной канализацией на 60 процентов, а оставшаяся часть населения и социальные объекты не могут к ней подключиться из-за почти максимальной заполненности второго комплекса очистных сооружений канализации.
В рамках предлагаемого проекта будет модернизирован первый комплекс очистных сооружений канализации, который был построен 1965 году с производственной мощностью 20 тысяч кубометров в сутки и эксплуатировался до 1978 года.
Европейский банк реконструкции и развития выделит 8,3 миллиона евро, из которых:
- 4 миллиона — кредит евро от Европейского банка реконструкции и развития;
- 3 миллиона — грант от Европейского Союза из средств Инвестиционного фонда для Центральной Азии;
- 1,3 миллиона — грант специального Зеленого климатического фонда Европейского банка реконструкции и развития.
Кредит ЕБРР выделяет на 15 лет под 1 процент годовых с 4-летним льготным периодом. Срок реализации проекта — три года.
По итогам обсуждения депутаты одобрили соглашение во втором чтении.