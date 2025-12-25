16:04
Общество

Министерство труда КР разъяснило политику привлечения иностранной рабочей силы

В связи с обсуждением в обществе вопросов, касающихся привлечения иностранной рабочей силы и пребывания иностранных граждан в Кыргызстане, Министерство труда, социального обеспечения и миграции КР заявило о взвешенной и контролируемой государственной политике в этой сфере.

Привлечение иностранных специалистов осуществляется исключительно в рамках действующего законодательства и реальных потребностей экономики страны. Оно носит временный характер и направлено на реализацию инвестиционных, инфраструктурных и других проектов, требующих специфических профессиональных компетенций и опыта.

Министерство подчеркнуло, что одним из ключевых принципов является недопущение вытеснения граждан Кыргызстана с внутреннего рынка труда. Все процедуры — от квот и разрешений до условий пребывания иностранных граждан — находятся под контролем уполномоченных государственных органов, а нарушения трудового и миграционного законодательства пресекаются.

Процессы привлечения иностранной рабочей силы регулируются совместно с другими государственными органами. Особое внимание уделяется прозрачности процедур, соблюдению трудовых прав, а также постепенному увеличению доли местных кадров в реализуемых проектах.

Гражданам разъяснили, куда можно обратиться с вопросами по привлечению иностранной рабочей силы:
Консульский департамент МИД КР: Бишкек, улица Тоголока Молдо, 10, телефон: 0312663070;
Министерство труда, социального обеспечения и миграции КР: Бишкек, улица Тыныстанова, 215.
