Общество

Камчыбек Ташиев: За убийство женщины пощады не будет — наказание неизбежно

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев выступил с жестким заявлением в связи с убийством женщины — матери троих детей, которое потрясло страну.

из интернета
Камчыбек Ташиев: За убийство женщины пощады не будет — наказание неизбежно

По его словам, произошедшее нельзя оправдывать ни «семейным конфликтом», ни эмоциями, ни состоянием алкогольного опьянения.

«Это не бытовая ссора — это убийство, тем более когда жертва — женщина и мать», — подчеркнул Камчыбек Ташиев.

Он заявил, что государство обязано жестко защищать женщин и детей, а каждый, кто поднимает руку или оружие на женщину, должен понимать: ответственность будет суровой и неизбежной. Закон, отметил глава спецслужб, в таких случаях не предусматривает снисхождения.

Он добавил, что по факту преступления проводится расследование и виновный понесет наказание по всей строгости закона. «Это принципиальная позиция — не ради отчета, а ради справедливости и безопасности граждан», — заметил Камчыбек Ташиев.

Он также выразил искренние соболезнования детям и близким погибшей, подчеркнув, что государство стоит на стороне жертвы, а не насилия.
