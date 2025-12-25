В Бишкеке в прокат выходит кыргызская комедия «Агент келин»

Сегодня в прокат выходит кыргызская комедия «Агент келин» режиссера Сапарбека Сайназарова.

Специальный агент Дия отправляется в село под прикрытием в образе келин, чтобы уничтожить лабораторию по производству синтетических наркотиков. Однако ее тайную миссию раскрывают сноха и золовка, превращая опасную операцию в череду комичных и непредсказуемых семейных ситуаций.

Режиссер: Сапарбек Сайназаров.

Жанр: комедия.

Язык: кыргызский (субтитры на русском).

Актеры: Гульмира Турсунбаева, Саламат Алиев, Акылай Саитова, Айгерим Саматова, Айдай Шабданова, Алишер Анарбек уулу, Руслан Орозакунов, Жанара Алиева.