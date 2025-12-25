11:20
USD 87.45
EUR 103.19
RUB 1.12
Общество

В Бишкеке в прокат выходит кыргызская комедия «Агент келин»

Сегодня в прокат выходит кыргызская комедия «Агент келин» режиссера Сапарбека Сайназарова.

Специальный агент Дия отправляется в село под прикрытием в образе келин, чтобы уничтожить лабораторию по производству синтетических наркотиков. Однако ее тайную миссию раскрывают сноха и золовка, превращая опасную операцию в череду комичных и непредсказуемых семейных ситуаций. 

Режиссер: Сапарбек Сайназаров.
Жанр: комедия.
Язык: кыргызский (субтитры на русском).
Актеры: Гульмира Турсунбаева, Саламат Алиев, Акылай Саитова, Айгерим Саматова, Айдай Шабданова, Алишер Анарбек уулу, Руслан Орозакунов, Жанара Алиева. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/355933/
просмотров: 323
Версия для печати
Материалы по теме
Афиша Бишкека на выходные: новогодние спектакли, ярмарки и выставки
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
«Аватар-3: Пламя и пепел»: большая премьера в Бишкеке
Фильм «Бейиш: апама кат» выйдет в национальный кинопрокат в январе 2026 года
Афиша Бишкека на выходные: «Вий», новогодние концерты и музеале
В Бишкеке выходит в прокат кыргызский хоррор «Үйдүн ээси»
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
Афиша Бишкека на выходные: премьеры спектаклей, саундтреки и мастер-классы
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
В Бишкеке в прокат выходит кыргызская комедия «Карыз»
Популярные новости
Мэр Бишкека потребовал вернуть фонтан, который уже разрушили до&nbsp;основания Мэр Бишкека потребовал вернуть фонтан, который уже разрушили до основания
Первый рейс кыргызских паломников в&nbsp;хадж состоится 11&nbsp;мая 2026 года Первый рейс кыргызских паломников в хадж состоится 11 мая 2026 года
В&nbsp;Бишкеке ожидается небольшое потепление. Прогноз погоды на&nbsp;22-24 декабря В Бишкеке ожидается небольшое потепление. Прогноз погоды на 22-24 декабря
В&nbsp;Бишкеке дан старт строительству восточной объездной дороги с&nbsp;эстакадным мостом В Бишкеке дан старт строительству восточной объездной дороги с эстакадным мостом
Бизнес
Новогодний бонус от&nbsp;MegaPay: до&nbsp;26&nbsp;процентов кешбэка за&nbsp;подарки и&nbsp;впечатления Новогодний бонус от MegaPay: до 26 процентов кешбэка за подарки и впечатления
&laquo;Кант ТШП&raquo;&nbsp;&mdash; лучший экспортер промышленной продукции Кыргызстана в&nbsp;2025 году «Кант ТШП» — лучший экспортер промышленной продукции Кыргызстана в 2025 году
MEGA и&nbsp;Нацагентство по&nbsp;инвестициям подписали меморандум о&nbsp;взаимопонимании MEGA и Нацагентство по инвестициям подписали меморандум о взаимопонимании
Скорее в&nbsp;O!Store: &minus;31 процент на&nbsp;аксессуары и&nbsp;крутые подарки от&nbsp;Honor Скорее в O!Store: −31 процент на аксессуары и крутые подарки от Honor
25 декабря, четверг
11:12
Президент: Те, кто крадет у государства или дает взятку, сядут в тюрьму Президент: Те, кто крадет у государства или дает взятку...
11:09
Президент КР выделил роль Камчыбека Ташиева в решении пограничных вопросов
11:09
Задержан президент Федерации кок-бору Кыргызстана
11:08
Листинг KGST вызвал ажиотаж: оборот превысил капитализацию в четыре раза
11:02
Новогодний бонус от MegaPay: до 26 процентов кешбэка за подарки и впечатления