Сколько стоит новогодняя елка, как ее выбрать и о чем важно знать

Декабрь приносит с собой предновогоднее настроение и хлопоты. Украшение дома традиционно начинается с выбора елки. Мы посетили магазины и елочные базары, чтобы узнать, сколько стоит главный символ праздника в этом году.

Самые дешевые искусственные варианты стоят от 4 тысяч сомов. Живые — от 5 тысяч сомов. За год цены выросли примерно на 20-30 процентов. Иногда разницы в покупке живой и искусственной ели практически нет.

Сколько стоит живая ель

Живые ели в этом году вновь подорожали. В ассортименте точек продаж в Бишкеке пихты, голубые и тянь-шаньские ели. По словам продавцов, в предновогодние праздники на хвойные деревья повышенный спрос. В день продается по шесть-семь елок.

Метровую тянь-шаньскую ель можно купить за 3 тысячи сомов. Полутораметровая зеленая красавица обойдется в 8 тысяч сомов, а двухметровая — в более 15 тысяч сомов и дороже.

Цены на живые елки в питомниках Бишкека варьируются от 3 тысяч до 70 тысяч сомов и выше в зависимости от вида (тянь-шаньская ель, голубая ель, пихта), высоты и пышности. Иногда доставка входит в стоимость. Продавцы отмечают, что по сравнению с прошлым годом елки подорожали на 2 тысячи сомов.

Продают такие деревья в горшках или с комом земли. После праздников их можно высадить на приусадебном участке.

Правила ухода за живой елкой в горшке

Если вы купили ель в горшке и хотите потом высадить в грунт, есть несколько правил. В первую очередь покупать дерево надо заранее — дней за пять-семь до Нового года. Живую ель после покупки советуют не заносить сразу в дом, а оставить в подъезде или на балконе на несколько дней.

После того, как елку занесли в тепло, необходимо ее полить. На дерево высотой 1 метр нужно примерно 3 литра отстоявшейся воды. Если елка будет стоять в помещении до середины января, надо ее полить еще раз дней через десять после первого раза.

Устанавливать живую гостью следует подальше от камина и батарей.

Ель искусственная

Выбор искусственных елей на рынках и в магазинах Бишкека более чем огромный. Варианты есть на любой вкус, цвет и кошелек. Искусственные ели не менее красивые, чем живые. Но и их стоимость тоже порой очень даже кусается.

Искусственные елки сейчас продают практически на каждом шагу. Поэтому не стоит сразу отдавать кучу денег за первую приглянувшуюся. Лучше пройтись, присмотреться и выбрать более вдумчиво.

Все зависит от высоты, густоты и качества. В среднем цены варьируются от 4 тысяч сомов до 30 тысяч сомов.

Маленькие елочки высотой 70-80 сантиметров стоят от 2-3 тысяч сомов. Они хорошо подходят, чтобы поставить, например, в офисе или на кухне. Есть как классические зеленые, так и, например, зефирно-розовые и с напылением.

Чем дешевле изделие, тем меньше срок его службы. Напыление из искусственного снега и сама хвоя могут быстро осыпаться. Поэтому лучше заплатить чуть больше, но купить действительно качественный товар, который будет радовать не один год.

Покупать искусственную ель лучше в специализированных магазинах, а не с рук на базаре. Да, на рынке дешевле, но качество не гарантировано. В случае брака в магазин проще вернуть такой товар. Поэтому лучше заплатить чуть больше, но получить более качественный товар, который будет радовать вас много лет.

Правила безопасности

Наряженная новогодняя елка приносит радость и детям, и взрослым. Однако при неправильной установке она может стать источником пожара. Опасность могут представлять как живые, так и искусственные деревья. Последние изготавливаются из синтетических материалов, которые легко воспламеняются и при горении выделяют токсичные вещества.

Чтобы праздничное настроение не испортить, при установке елки важно строго соблюдать правила пожарной безопасности. В случае возгорания дерево не должно препятствовать эвакуации людей. Загоревшуюся искусственную елку не рекомендуется трогать руками — лучше накрыть ее плотным покрывалом.

При возникновении пожара необходимо немедленно обратиться в службу пожарной охраны по телефонам 101 или 112.

Интересные факты

Елка — не всегда ель. Во многих странах в качестве новогоднего дерева используют пихту, сосну и даже можжевельник — внешне они похожи, но имеют разные иголки и аромат.

Запах хвои снижает стресс. Эфирные масла, которые выделяет живая елка, помогают расслабиться и создают ощущение уюта — это подтверждают исследования ароматерапии.

Традиции украшения менялись. Раньше елки украшали орехами, яблоками, сушеными фруктами и свечами. Стеклянные игрушки появились лишь в XIX веке.

Елка может «пить» воду. Срезанное живое дерево за сутки способно впитать до литра воды, особенно в теплом помещении.

Самую высокую новогоднюю елку устанавливали в Мексике — ее высота превышала 110 метров.

Ель может прожить сотни лет. В природных условиях некоторые ели доживают до 300–500 лет.

Иголки обновляются не каждый год. Хвоя у ели живет в среднем 5–7 лет, поэтому дерево остается зеленым круглый год.