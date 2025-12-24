16:32
USD 87.45
EUR 103.06
RUB 1.11
Общество

Разработчики генплана: Бишкек потерял десятки памятников культурного наследия

Фото Александра Айдаралиева. Панорама Бишкека

На общественных слушаниях по новому генплану Бишкека представители НИИ перспективного градостроительства (Санкт-Петербург), которые разрабатывают документ, представили данные о состоянии объектов историко-культурного наследия города. По информации государственных органов, в столице зарегистрирован 381 объект наследия республиканского и местного значения, однако часть из них фактически исчезла.

Среди памятников республиканского уровня утрачены объекты истории, искусства и архитектуры. По данным специалистов, из 129 значимых республиканских объектов 14 уничтожили.

Аналогичная ситуация и с памятниками местного значения: из 252 объектов 38 признаны утраченными. Таким образом, в Бишкеке исчезли минимум 52 памятника, среди них — объекты истории, искусства и архитектуры.

Разработчики отметили, что тенденция к утрате культурного наследия усиливается на фоне хаотичной застройки, отсутствия охранных зон и системного контроля.

Архитекторы подчеркнули, что новый генеральный план должен предусмотреть реальные механизмы сохранения исторического облика города, иначе Бишкек продолжит терять уникальные объекты, которые формируют его культурную идентичность.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/355861/
просмотров: 508
Версия для печати
Материалы по теме
Разработчики генплана: Бишкек теряет зеленые зоны и утопает в грязном воздухе
Мэрия Бишкека разъяснила позицию по инвестиционным проектам и высотной застройке
Новый генплан: зеленые зоны вырастут в пять раз, архитекторы бьют тревогу
Жители Бишкека возмутились: в генплане их частные дома обозначили как госземлю
Генплан Бишкека — 2050. Общественные слушания пройдут 24-25 декабря
В кабмине провели обсуждение Генерального плана Бишкека до 2050 года
Бишкек-2050: четыре мегапроекта, которые могут навсегда изменить столицу
Не допустить исчезновения исторического облика Бишкека призывает эксперт
В мэрии оставили без ответа вопрос о стройке Тюлеевым трехэтажного здания
Генплан-2050. Зеленые зоны Бишкека будут увеличены до 2 тысяч 400 гектаров
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане хотят признавать смену имени и&nbsp;фамилии, оформленную за&nbsp;рубежом В Кыргызстане хотят признавать смену имени и фамилии, оформленную за рубежом
Первый рейс кыргызских паломников в&nbsp;хадж состоится 11&nbsp;мая 2026 года Первый рейс кыргызских паломников в хадж состоится 11 мая 2026 года
В&nbsp;Бишкеке ожидается небольшое потепление. Прогноз погоды на&nbsp;22-24 декабря В Бишкеке ожидается небольшое потепление. Прогноз погоды на 22-24 декабря
В&nbsp;Бишкеке дан старт строительству восточной объездной дороги с&nbsp;эстакадным мостом В Бишкеке дан старт строительству восточной объездной дороги с эстакадным мостом
Бизнес
МПЦ сообщает о&nbsp;временном ограничении входящих и&nbsp;исходящих QR-платежей MBank МПЦ сообщает о временном ограничении входящих и исходящих QR-платежей MBank
&laquo;Айыл Банк&raquo; за&nbsp;11&nbsp;месяцев выдал кредиты на&nbsp;5,86 миллиарда сомов по&nbsp;госпрограммам «Айыл Банк» за 11 месяцев выдал кредиты на 5,86 миллиарда сомов по госпрограммам
Посол Европейского союза посетил &laquo;Банк Компаньон&raquo; Посол Европейского союза посетил «Банк Компаньон»
Beeline зажигает &laquo;Новогодний огонек&raquo; по&nbsp;всей стране Beeline зажигает «Новогодний огонек» по всей стране
24 декабря, среда
16:25
Жогорку Кенеш одобрил поправки в закон о налогах и соцстраховании Жогорку Кенеш одобрил поправки в закон о налогах и соцс...
16:24
Высшим советом ЕАЭС утверждена Концепция развития туризма
16:09
МВД уволило трех милиционеров после проверок — хотели пройти на концерт
16:09
2025 год побил рекорд по количеству магнитных бурь за 10 лет
16:05
МПЦ сообщает о временном ограничении входящих и исходящих QR-платежей MBank