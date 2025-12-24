Разработчики генплана: Бишкек потерял десятки памятников культурного наследия

На общественных слушаниях по новому генплану Бишкека представители НИИ перспективного градостроительства (Санкт-Петербург), которые разрабатывают документ, представили данные о состоянии объектов историко-культурного наследия города. По информации государственных органов, в столице зарегистрирован 381 объект наследия республиканского и местного значения, однако часть из них фактически исчезла.

Среди памятников республиканского уровня утрачены объекты истории, искусства и архитектуры. По данным специалистов, из 129 значимых республиканских объектов 14 уничтожили.

Аналогичная ситуация и с памятниками местного значения: из 252 объектов 38 признаны утраченными. Таким образом, в Бишкеке исчезли минимум 52 памятника, среди них — объекты истории, искусства и архитектуры.

Разработчики отметили, что тенденция к утрате культурного наследия усиливается на фоне хаотичной застройки, отсутствия охранных зон и системного контроля.

Архитекторы подчеркнули, что новый генеральный план должен предусмотреть реальные механизмы сохранения исторического облика города, иначе Бишкек продолжит терять уникальные объекты, которые формируют его культурную идентичность.