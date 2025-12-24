15:08
USD 87.45
EUR 103.06
RUB 1.11
Общество

Мэрия Бишкека разъяснила позицию по инвестиционным проектам и высотной застройке

Мэрия столицы выпустила официальное заявление по поводу высказываний представителя НИИ ПГ Ирины Гришечкиной, прозвучавших на обсуждении проекта нового Генерального плана Бишкека.

В муниципалитете отметили, что слова эксперта касались исключительно сейсмически опасных зон, где действительно необходимо ограничивать высотность строительства. При этом, как подчеркивает мэрия, речь не шла о запрете инвестиционных проектов в целом.

«Мэрия Бишкека как заказчик Генерального плана официально заявляет: инвестиционные проекты только поддерживаются», — говорится в сообщении.

Муниципалитет также подтвердил, что в городе будет разрешено строительство зданий высотой от 30 до 50 этажей, если у застройщиков имеются все необходимые разрешительные документы от уполномоченных госорганов.

В мэрии добавили, что разработчики Генплана обязаны учитывать как интересы города, так и городское развитие, включая вопросы безопасности и устойчивости застройки.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/355851/
просмотров: 133
Версия для печати
Материалы по теме
В 2026 году автобусы Бишкека полностью перейдут на безналичную оплату проезда
Разработчики генплана: Бишкек теряет зеленые зоны и утопает в грязном воздухе
Новый генплан: зеленые зоны вырастут в пять раз, архитекторы бьют тревогу
Жители Бишкека возмутились: в Генплане их частные дома обозначили как госземлю
Мэрия: Мозаика «Встреча гостей» демонтирована по указанию управделами президента
Мэр Бишкека потребовал вернуть фонтан, который уже разрушили до основания
Для горожан ограничили въезд на территорию мэрии Бишкека
Музыка и танцы под открытым небом: новогодняя атмосфера на площади Ала-Тоо
В столице открыли обновленную котельную «Бишкексельмаш»
Генплан Бишкека — 2050. Общественные слушания пройдут 24-25 декабря
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане хотят признавать смену имени и&nbsp;фамилии, оформленную за&nbsp;рубежом В Кыргызстане хотят признавать смену имени и фамилии, оформленную за рубежом
Первый рейс кыргызских паломников в&nbsp;хадж состоится 11&nbsp;мая 2026 года Первый рейс кыргызских паломников в хадж состоится 11 мая 2026 года
В&nbsp;Бишкеке ожидается небольшое потепление. Прогноз погоды на&nbsp;22-24 декабря В Бишкеке ожидается небольшое потепление. Прогноз погоды на 22-24 декабря
В&nbsp;Бишкеке дан старт строительству восточной объездной дороги с&nbsp;эстакадным мостом В Бишкеке дан старт строительству восточной объездной дороги с эстакадным мостом
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; за&nbsp;11&nbsp;месяцев выдал кредиты на&nbsp;5,86 миллиарда сомов по&nbsp;госпрограммам «Айыл Банк» за 11 месяцев выдал кредиты на 5,86 миллиарда сомов по госпрограммам
Посол Европейского союза посетил &laquo;Банк Компаньон&raquo; Посол Европейского союза посетил «Банк Компаньон»
Beeline зажигает &laquo;Новогодний огонек&raquo; по&nbsp;всей стране Beeline зажигает «Новогодний огонек» по всей стране
Совет директоров ОАО &laquo;Керемет Банк&raquo; внес изменения в&nbsp;состав правления Совет директоров ОАО «Керемет Банк» внес изменения в состав правления
24 декабря, среда
15:05
В 2026 году автобусы Бишкека полностью перейдут на безналичную оплату проезда В 2026 году автобусы Бишкека полностью перейдут на безн...
15:03
Разработчики генплана: Бишкек теряет зеленые зоны и утопает в грязном воздухе
15:01
Пенсионные нормы ограничат: поправки запрещают включать их в другие законы
14:56
Мошенники рассылают смс от имени президента КР об опросах с выплатой денег
14:55
Мэрия Бишкека разъяснила позицию по инвестиционным проектам и высотной застройке