Мэрия Бишкека разъяснила позицию по инвестиционным проектам и высотной застройке

Мэрия столицы выпустила официальное заявление по поводу высказываний представителя НИИ ПГ Ирины Гришечкиной, прозвучавших на обсуждении проекта нового Генерального плана Бишкека.

В муниципалитете отметили, что слова эксперта касались исключительно сейсмически опасных зон, где действительно необходимо ограничивать высотность строительства. При этом, как подчеркивает мэрия, речь не шла о запрете инвестиционных проектов в целом.

«Мэрия Бишкека как заказчик Генерального плана официально заявляет: инвестиционные проекты только поддерживаются», — говорится в сообщении.

Муниципалитет также подтвердил, что в городе будет разрешено строительство зданий высотой от 30 до 50 этажей, если у застройщиков имеются все необходимые разрешительные документы от уполномоченных госорганов.

В мэрии добавили, что разработчики Генплана обязаны учитывать как интересы города, так и городское развитие, включая вопросы безопасности и устойчивости застройки.