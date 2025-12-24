Жители Бишкека возмутились: в Генплане их частные дома обозначили как госземлю

В Бишкеке вспыхнул очередной спор вокруг проекта нового Генплана. На общественном обсуждении жительница столицы заявила, что около 300 частных домов на участке между улицами Масалиева и Бабай-Ата в документе обозначены как государственная собственность. Об этом сообщили в мэрии столицы.

По словам горожанки, на схемах Генплана их квартал выделен красным цветом, который используется для обозначения земель, принадлежащих государству.

«Наши земли отмечены красным. Но это частная собственность, мы живем там больше 30 лет. Это что такое? Почему наши дома обозначили как государственные? Мы требуем изменить на желтый — цвет частной собственности», — заявила Роза Бекташова.

Жители района выразили серьезную обеспокоенность, опасаясь последствий для своих прав на жилье и землю.

Вице-мэр Азамат Кадыров заверил, что все подобные замечания будут изучены, а в проект Генплана внесут корректировки, чтобы устранить неточности.

Общественные слушания по новому Генеральному плану Бишкека продолжаются, и подобные обращения поступают ежедневно.