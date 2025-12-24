14:58
USD 87.45
EUR 103.06
RUB 1.11
Общество

Жители Бишкека возмутились: в Генплане их частные дома обозначили как госземлю

В Бишкеке вспыхнул очередной спор вокруг проекта нового Генплана. На общественном обсуждении жительница столицы заявила, что около 300 частных домов на участке между улицами Масалиева и Бабай-Ата в документе обозначены как государственная собственность. Об этом сообщили в мэрии столицы.

По словам горожанки, на схемах Генплана их квартал выделен красным цветом, который используется для обозначения земель, принадлежащих государству.

«Наши земли отмечены красным. Но это частная собственность, мы живем там больше 30 лет. Это что такое? Почему наши дома обозначили как государственные? Мы требуем изменить на желтый — цвет частной собственности», — заявила Роза Бекташова.

Жители района выразили серьезную обеспокоенность, опасаясь последствий для своих прав на жилье и землю.

Вице-мэр Азамат Кадыров заверил, что все подобные замечания будут изучены, а в проект Генплана внесут корректировки, чтобы устранить неточности.

Общественные слушания по новому Генеральному плану Бишкека продолжаются, и подобные обращения поступают ежедневно.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/355848/
просмотров: 163
Версия для печати
Материалы по теме
Мэрия Бишкека разъяснила позицию по инвестиционным проектам и высотной застройке
Новый генплан: зеленые зоны вырастут в пять раз, архитекторы бьют тревогу
Мэрия: Мозаика «Встреча гостей» демонтирована по указанию управделами президента
Мэр Бишкека потребовал вернуть фонтан, который уже разрушили до основания
Для горожан ограничили въезд на территорию мэрии Бишкека
Музыка и танцы под открытым небом: новогодняя атмосфера на площади Ала-Тоо
В столице открыли обновленную котельную «Бишкексельмаш»
Генплан Бишкека — 2050. Общественные слушания пройдут 24-25 декабря
В Бишкеке запустили новый автобусный маршрут в жилмассив «Киргизия-1»
В кабмине провели обсуждение Генерального плана Бишкека до 2050 года
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане хотят признавать смену имени и&nbsp;фамилии, оформленную за&nbsp;рубежом В Кыргызстане хотят признавать смену имени и фамилии, оформленную за рубежом
Первый рейс кыргызских паломников в&nbsp;хадж состоится 11&nbsp;мая 2026 года Первый рейс кыргызских паломников в хадж состоится 11 мая 2026 года
В&nbsp;Бишкеке ожидается небольшое потепление. Прогноз погоды на&nbsp;22-24 декабря В Бишкеке ожидается небольшое потепление. Прогноз погоды на 22-24 декабря
В&nbsp;Бишкеке дан старт строительству восточной объездной дороги с&nbsp;эстакадным мостом В Бишкеке дан старт строительству восточной объездной дороги с эстакадным мостом
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; за&nbsp;11&nbsp;месяцев выдал кредиты на&nbsp;5,86 миллиарда сомов по&nbsp;госпрограммам «Айыл Банк» за 11 месяцев выдал кредиты на 5,86 миллиарда сомов по госпрограммам
Посол Европейского союза посетил &laquo;Банк Компаньон&raquo; Посол Европейского союза посетил «Банк Компаньон»
Beeline зажигает &laquo;Новогодний огонек&raquo; по&nbsp;всей стране Beeline зажигает «Новогодний огонек» по всей стране
Совет директоров ОАО &laquo;Керемет Банк&raquo; внес изменения в&nbsp;состав правления Совет директоров ОАО «Керемет Банк» внес изменения в состав правления
24 декабря, среда
14:56
Мошенники рассылают смс от имени президента КР об опросах с выплатой денег Мошенники рассылают смс от имени президента КР об опрос...
14:55
Мэрия Бишкека разъяснила позицию по инвестиционным проектам и высотной застройке
14:54
В парламенте призвали продлить легализацию автомобилей с иностранными номерами
14:53
Новый генплан: зеленые зоны вырастут в пять раз, архитекторы бьют тревогу
14:48
Очереди за справкой 083 в поликлиниках. Ажиотаж по замене водительских прав