Новый генплан: зеленые зоны вырастут в пять раз, архитекторы бьют тревогу

В Бишкеке презентовали ключевые параметры нового Генерального плана столицы до 2050 года — документ вынесен на общественные слушания и уже вызвал большой резонанс. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Как стало известно по итогам слушаний, площадь действующих зеленых зон в городе сегодня составляет 606 гектаров. По новому Генплану предполагается создание еще 2 тысячи 416 гектаров парков, скверов, садов и бульваров, что увеличит общую площадь зеленых насаждений до 3 тысячи 22 гектаров — почти пятикратный рост.

Вице-мэр Азамат Кадыров сообщил, что интерес к проекту огромный: если накануне было 322 предложения от горожан, то к сегодняшнему дню их уже 370. В основном жители требуют сохранить индивидуальную застройку в массивах «Кок-Жар» и «Арча-Бешик», а также предлагают корректировки по школам, детсадам и дорогам.

Заместитель начальника МП «Бишкекглавархитектура» Азирет Акимов напомнил, что слушания проходят 24-25 декабря, после чего разработчики и комиссия обработают замечания и примут решение об их учете или отклонении. Протоколы будут опубликованы в течение пяти дней. Затем в течение семи дней горожане смогут внести дополнительные предложения, после чего проект направят на согласование госорганам и затем — в кабмин. По расчетам мэрии, процесс завершится примерно к середине января.

Однако обсуждение обернулось и критикой. Архитектор НИИ Санкт-Петербурга Ирина Гришечкина, одна из авторов проекта, резко высказалась о действующей застройке столицы.

«Бишкек теряет уникальные объекты в 3-4 этажа. Я лично против строительства домов выше 12 этажей. Город не выдержит такую нагрузку. Нужно остановить инвестиционную гонку», — заявила она.

Заслуженный деятель культуры Леонид Бухман поднял вопрос о сохранении исторического центра, в том числе сталинских зданий, сравнив Бишкек с Санкт-Петербургом, где исторический облик бережно защищают. Представитель НИИ подтвердила, что сталинки в центре Бишкека будут сохранены.

Новый генплан становится одним из самых обсуждаемых документов последних лет. Он затрагивает зеленые зоны, высотность застройки, транспорт и историческое наследие столицы.