Общество

Более 6 тысяч абонентов за долги по электроэнергии отключат в Бишкеке

Бишкекское предприятие электросетей предупредило жителей столицы о массовом дистанционном отключении абонентов, имеющих задолженность за электроэнергию. По данным компании, 25 декабря система АИСКУЭ произведет автоматическое отключение более 6 тысяч потребителей.

В предприятии призвали горожан своевременно оплачивать счета, чтобы избежать неудобств.

Для проверки состояния лицевого счета доступен онлайн-сервис «Баланс абонента» на сайте БПЭС. Бытовые абоненты также могут воспользоваться мобильным приложением «Мой свет».

  • За консультацией можно обратиться в круглосуточный кол-центр по номерам: 1209, 105, 0772001209, 0556001209, а также через WhatsApp по номеру 0702001209.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/355796/
просмотров: 113
