Более 6 тысяч абонентов за долги по электроэнергии отключат в Бишкеке

Бишкекское предприятие электросетей предупредило жителей столицы о массовом дистанционном отключении абонентов, имеющих задолженность за электроэнергию. По данным компании, 25 декабря система АИСКУЭ произведет автоматическое отключение более 6 тысяч потребителей.

В предприятии призвали горожан своевременно оплачивать счета, чтобы избежать неудобств.

Для проверки состояния лицевого счета доступен онлайн-сервис «Баланс абонента» на сайте БПЭС. Бытовые абоненты также могут воспользоваться мобильным приложением «Мой свет».