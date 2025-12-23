15:25
Общество

Вопрос общественного транспорта в селах Чон-Джар, Кичи Шалта и Дача-Радуга решен

Сегодня специалисты Чуй-Бишкекского регионального управления департамента наземного и водного транспорта провели встречу с жителями населенных пунктов Чон-Джар, Кичи Шалта и Дача-Радуга Сокулукского района. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций.

По ее данным, в ходе встречи на месте обсужден вопрос общественного транспорта, который ранее вызывал затруднения. По итогам обсуждения обслуживающее маршрут № 366 ОсОО «Восток-Запад Транзит» дополнительно выпустило еще один автобус, в результате чего количество выполняемых рейсов увеличено.

Отметим, что ранее маршрут № 366, обслуживающий указанные населенные пункты, выполнял один автобус, который совершал пять рейсов в день.

Напомним, что 22 декабря жители сел Чон-Джар, Кичи Шалта и Дача-Радуга обратились в социальных сетях с просьбой решить проблему общественного транспорта.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/355670/
просмотров: 334
