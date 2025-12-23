Кыргызстанцам в Южной Корее рассказали о порядке взаимодействия с полицией

Представитель Министерства внутренних дел КР в Южной Корее провел встречу с гражданами КР в городе Чонджу (провинция Чоллабук-до). Мероприятие состоялось в Центре поддержки иностранных работников Чонбук при содействии кыргызской диаспоральной организации «Даткайым». Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

Во встрече приняли участие трудовые мигранты из провинций Чоллабук-до и Чолланам-до, студенты, гражданки Кыргызстана, состоящие в браке с гражданами Южной Кореи, а также представители полиции города Чонджу и сотрудники Центра поддержки иностранных работников.

В ходе встречи была проведена разъяснительная работа по вопросам профилактики преступности, экстремизма, терроризма, незаконного оборота наркотических средств и киберпреступности. Участникам также разъяснили механизмы обращения и взаимодействия с компетентными органами Южной Кореи в случаях совершения преступлений в отношении граждан Кыргызстана.

Отдельное внимание уделили вопросам защиты трудовых и социальных прав, а также возможным способам урегулирования трудовых споров. Представители полиции Чонджу проинформировали участников о мерах противодействия семейному насилию, а сотрудники Центра поддержки иностранных работников Чонбук рассказали о деятельности организации, направленной на защиту трудовых прав иностранных граждан и оказание бесплатной консультационной и правовой помощи.

Как уточнили в пресс-службе МВД КР, подобные встречи направлены на укрепление взаимодействия с гражданами Кыргызстана за рубежом и повышение уровня их правовой информированности.