В 2025 году Минтранс перевыполнил план по асфальтированию дорог

Министерство транспорта и коммуникаций, уделяя особое внимание ремонту и строительству стратегических, государственных и местных автомобильных дорог, а также международных транспортных коридоров, в этом году обеспечило реализацию поставленных задач и значительно превысило плановые показатели, достигнув рекордных результатов.

Показатели по асфальтированию дорог за последние пять лет:

2021 год — 175 километров;

2022 год — 488,4 километра;

2023 год — 673,8 километра;

2024 год — 802 километра;

2025 год — 1 тысяча 545 километров (план — 1 тысяча).

Высокие показатели в дорожной отрасли стали возможны благодаря всесторонней поддержке со стороны руководства страны, отмечают в ведомстве.