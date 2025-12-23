10:42
USD 87.45
EUR 102.63
RUB 1.09
Общество

В 2025 году Минтранс перевыполнил план по асфальтированию дорог

Министерство транспорта и коммуникаций, уделяя особое внимание ремонту и строительству стратегических, государственных и местных автомобильных дорог, а также международных транспортных коридоров, в этом году обеспечило реализацию поставленных задач и значительно превысило плановые показатели, достигнув рекордных результатов.

Показатели по асфальтированию дорог за последние пять лет:

  • 2021 год — 175 километров;
  • 2022 год — 488,4 километра;
  • 2023 год — 673,8 километра;
  • 2024 год — 802 километра;
  • 2025 год — 1 тысяча 545 километров (план — 1 тысяча).

Высокие показатели в дорожной отрасли стали возможны благодаря всесторонней поддержке со стороны руководства страны, отмечают в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/355590/
просмотров: 315
Версия для печати
Материалы по теме
Дорогу к горнолыжной базе «Каракол» очищают от снега для безопасности туристов
Перевал Кара-Гоо остается закрытым, а на перевале Ала-Бел действуют ограничения
На перевалах продолжают чистить дороги. Для грузовиков действуют ограничения
Кыргызстан присоединился к системе многосторонних разрешений ТРАСЕКА
Трассу Бишкек — Ош открыли после камнепада: движение восстановлено
На перевалах Кыргызстана дороги расчищены и открыты
На ряде перевалов сняли ограничения для проезда, на Долоне работы продолжаются
На перевале Тоо-Ашуу временно ограничили движение грузовых машин
Дорога в труднодоступное село Зардалы готова: открытие ожидается в ближайшие дни
Несмотря на нестабильную погоду, все горные перевалы в Кыргызстане открыты
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане хотят признавать смену имени и&nbsp;фамилии, оформленную за&nbsp;рубежом В Кыргызстане хотят признавать смену имени и фамилии, оформленную за рубежом
Новый автобусный маршрут &#8470;&nbsp;2&nbsp;запускают в&nbsp;Бишкеке Новый автобусный маршрут № 2 запускают в Бишкеке
Школьники из&nbsp;КР заняли первое место на&nbsp;международной олимпиаде по&nbsp;робототехнике Школьники из КР заняли первое место на международной олимпиаде по робототехнике
Обмен водительских удостоверений остается бесплатным&nbsp;&mdash; власти дали разъяснение Обмен водительских удостоверений остается бесплатным — власти дали разъяснение
Бизнес
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) получил награду за&nbsp;международное сотрудничество в&nbsp;Ташкенте МПЦ («Элкарт») получил награду за международное сотрудничество в Ташкенте
MBANK впервые в&nbsp;Кыргызстане запустил MPay: оплата и&nbsp;переводы одним касанием MBANK впервые в Кыргызстане запустил MPay: оплата и переводы одним касанием
O!Business&nbsp;&mdash; выгодный прием QR-платежей для&nbsp;ИП по&nbsp;нормам ГНС&nbsp;КР O!Business — выгодный прием QR-платежей для ИП по нормам ГНС КР
MEGA дарит яркое настроение к&nbsp;Новому году: стартует акция на&nbsp;VIP-номера MEGA дарит яркое настроение к Новому году: стартует акция на VIP-номера
23 декабря, вторник
10:39
Уточнены правила приватизации служебного жилья для военных и силовиков Уточнены правила приватизации служебного жилья для воен...
10:33
Кыргызско-Японский цифровой университет хотят создать Бишкек и Токио
10:19
В КР пройдет международный турнир по фрирайду с участием спортсменов из 20 стран
10:17
В проектах образования Счетная палата выявила управленческие сбои
10:15
В 2025 году ЦОНы Кыргызстана оказали 3,6 миллиона услуг