19:02
USD 87.45
EUR 102.63
RUB 1.09
Общество

В городе Ош отметили День энергетика и наградили работников отрасли

Сегодня в Оше состоялось торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику — Дню энергетика. Об этом сообщает муниципалитет южной столицы.

В мероприятии приняли участие мэр города Женишбек Токторбаев, председатель городского кенеша Болот Баетов, руководители профильных структур и работники энергетической отрасли.

В своем выступлении градоначальник отметил, что уходящий год стал особенным для энергетики Оша. По его словам, в течение года реализованы масштабные проекты, включая обеспечение электроснабжением жилого массива «Кен-Сай», а также подведение электроэнергии к новому жилмассиву «Эне-Сай».

В ходе торжественного мероприятия энергетикам, добросовестно выполняющим свои профессиональные обязанности, вручили почетные грамоты и именные часы мэра южной столицы. Кроме того, предприятиям «Ош РЭТ и «Сулайман-Тоо РЭТ» передали служебные автомобили Porter.

Также Женишбек Токторбаев вручил именные часы руководителям предприятий коммунального хозяйства города.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/355528/
просмотров: 196
Версия для печати
Материалы по теме
День энергетика: министр обозначил проблемы и приоритеты отрасли
Адылбек Касымалиев поздравил энергетиков страны с профессиональным праздником
В городе Ош временно перекроют улицу Мамырова
В Оше открыли памятник Кокум бию и благоустроили зону отдыха
В городе Ош торжественно открыли памятник Алишеру Навои
Министр энергетики Кыргызстана предложил Турции уголь. Анкара изучит вопрос
Министры энергетики ОТГ назвали ключевые проекты для сотрудничества
Утренний шок в Оше: мэр устроил рейд и перенес переезд рынка «Келечек»
За счет личных средств главы ГКНБ и мэра в Оше построили мавзолей
Мирланбек Казыбай уулу стал заместителем мэра Оша
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане хотят признавать смену имени и&nbsp;фамилии, оформленную за&nbsp;рубежом В Кыргызстане хотят признавать смену имени и фамилии, оформленную за рубежом
Новый автобусный маршрут &#8470;&nbsp;2&nbsp;запускают в&nbsp;Бишкеке Новый автобусный маршрут № 2 запускают в Бишкеке
В&nbsp;Бишкеке изменили схему движения автобусного маршрута &#8470;&nbsp;195 В Бишкеке изменили схему движения автобусного маршрута № 195
Школьники из&nbsp;КР заняли первое место на&nbsp;международной олимпиаде по&nbsp;робототехнике Школьники из КР заняли первое место на международной олимпиаде по робототехнике
Бизнес
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) получил награду за&nbsp;международное сотрудничество в&nbsp;Ташкенте МПЦ («Элкарт») получил награду за международное сотрудничество в Ташкенте
MBANK впервые в&nbsp;Кыргызстане запустил MPay: оплата и&nbsp;переводы одним касанием MBANK впервые в Кыргызстане запустил MPay: оплата и переводы одним касанием
O!Business&nbsp;&mdash; выгодный прием QR-платежей для&nbsp;ИП по&nbsp;нормам ГНС&nbsp;КР O!Business — выгодный прием QR-платежей для ИП по нормам ГНС КР
MEGA дарит яркое настроение к&nbsp;Новому году: стартует акция на&nbsp;VIP-номера MEGA дарит яркое настроение к Новому году: стартует акция на VIP-номера
22 декабря, понедельник
19:02
МПЦ («Элкарт») получил награду за международное сотрудничество в Ташкенте МПЦ («Элкарт») получил награду за международное сотрудн...
18:55
В Бишкеке прошел праздничный забег Santa Run
18:40
Садыр Жапаров принял участие в неформальной встрече глав СНГ в Санкт-Петербурге
18:40
Кукольный театр в Бишкеке организовал новогоднее шоу для особенных детей
18:25
В городе Ош отметили День энергетика и наградили работников отрасли