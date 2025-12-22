В городе Ош отметили День энергетика и наградили работников отрасли

Сегодня в Оше состоялось торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику — Дню энергетика. Об этом сообщает муниципалитет южной столицы.

В мероприятии приняли участие мэр города Женишбек Токторбаев, председатель городского кенеша Болот Баетов, руководители профильных структур и работники энергетической отрасли.

В своем выступлении градоначальник отметил, что уходящий год стал особенным для энергетики Оша. По его словам, в течение года реализованы масштабные проекты, включая обеспечение электроснабжением жилого массива «Кен-Сай», а также подведение электроэнергии к новому жилмассиву «Эне-Сай».

В ходе торжественного мероприятия энергетикам, добросовестно выполняющим свои профессиональные обязанности, вручили почетные грамоты и именные часы мэра южной столицы. Кроме того, предприятиям «Ош РЭТ и «Сулайман-Тоо РЭТ» передали служебные автомобили Porter.

Также Женишбек Токторбаев вручил именные часы руководителям предприятий коммунального хозяйства города.