Общество

В парке «Кыргыз-Ата» началось строительство объектов по переработке сточных вод

В государственном природном парке «Кыргыз-Ата» началось строительство сооружений по переработке сточных вод. Об этом сообщает Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора.

По ее данным, в церемонии закладки капсулы в рамках начала строительства приняли участие первый заместитель министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Болот Джусупбеков, министр чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев, первый заместитель полномочного представителя президента КР в Ошской области Ильяз Ташбаев и другие.

Сметная стоимость нового строительства составляет 385,8 миллиона сомов, финансирование осуществляется за счет фонда президента КР. Общая проектная мощность: участок Мурдаачи — 200 кубических метров, участок Бек-Суу — 500 кубических метров. Проект направлен на обеспечение экологической безопасности и эффективного управления природными ресурсами в данном регионе.

Данный проект является важным шагом в реализации государственной политики по развитию экологически чистых территорий и переработке сточных вод. После завершения строительных работ будут созданы современные и комфортные условия для сотрудников, работающих в парке, а также усилены меры по обеспечению экологической безопасности и сохранению природных ресурсов.
