В парке «Кыргыз-Ата» началось строительство объектов по переработке сточных вод

В государственном природном парке «Кыргыз-Ата» началось строительство сооружений по переработке сточных вод. Об этом сообщает Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора.
По ее данным, в церемонии закладки капсулы в рамках начала строительства приняли участие первый заместитель министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Болот Джусупбеков, министр чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев, первый заместитель полномочного представителя президента КР в Ошской области Ильяз Ташбаев и другие.
Данный проект является важным шагом в реализации государственной политики по развитию экологически чистых территорий и переработке сточных вод. После завершения строительных работ будут созданы современные и комфортные условия для сотрудников, работающих в парке, а также усилены меры по обеспечению экологической безопасности и сохранению природных ресурсов.