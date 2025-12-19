23:25
USD 87.45
EUR 102.43
RUB 1.09
Общество

Мать просит вернуть детей из РФ. Представительство Минтруда КР ищет их в Москве

Представительство Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана в России сообщает о мерах, принятых в ответ на обращение гражданки А.А. о возможном насилии над ее детьми со стороны бывшего супруга М.М. Об этом сообщили в ведомстве.

Напомним, женщина рассказала, что в ноябре 2025 года М.М. пригласил детей в РФ якобы для оформления социальных пособий. Дети отправились к отцу в сопровождении родственницы. Все они граждане Российской Федерации.

Читайте по теме
«Отец бьет детей и требует деньги»: мать просит вернуть детей в Кыргызстан

Сообщение гражданки А.А. передано в МВД России, и представители Минтруда КР встретились с сотрудниками ОМВД и инспектором по делам несовершеннолетних района Якиманка Москвы. Достигнута договоренность о совместных мерах по защите детей и обмене информацией об их местонахождении.

После того как ребят найдут, представительство примет меры для их дальнейшего жизнеустройства, включая передачу матери. В случае отказа отца предоставить нотариальное согласие на вывоз детей через границу российские органы опеки могут временно разместить их в соцучреждениях.

Гражданке А.А. предоставлены юридические консультации по оформлению опекунства и определению места жительства детей с матерью.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/355314/
просмотров: 234
Версия для печати
Материалы по теме
Квалификация влияет на зарплату. Замминистра труда КР о доходах мигрантов
В Кыргызстане за пять лет трудоустроили более 1,5 тысячи людей с инвалидностью
По состоянию на 1 ноября ежемесячное соцпособие получают 108,4 тысячи человек
Минтруда КР предлагает новый стандарт предоставления протезов нуждающимся
В КР более 8 тысяч вакансий: Минтруда назвало самые востребованные профессии
Первым замминистра труда, соцобеспечения и миграции назначен Камчыбек Досматов
Объявлен месячник милосердия и поддержки лиц с инвалидностью «Мы вместе!»
За девять месяцев 711 этнических кыргызов получили статус кайрылмана
Минтруда утвердило стандарт услуг по трудоустройству кыргызстанцев за рубежом
На телефон доверия для детей Минтруда КР поступает более 190 звонков в сутки
Популярные новости
ОРВИ и&nbsp;грипп. Более 500 школ в&nbsp;Кыргызстане перевели на&nbsp;онлайн-обучение ОРВИ и грипп. Более 500 школ в Кыргызстане перевели на онлайн-обучение
В&nbsp;Бишкеке изменили схему движения автобусного маршрута &#8470;&nbsp;195 В Бишкеке изменили схему движения автобусного маршрута № 195
В&nbsp;Бишкеке начал разрушаться новый асфальт: подрядчиков накажут В Бишкеке начал разрушаться новый асфальт: подрядчиков накажут
В&nbsp;Бишкеке запустили новый автобусный маршрут в&nbsp;жилмассив &laquo;Киргизия-1&raquo; В Бишкеке запустили новый автобусный маршрут в жилмассив «Киргизия-1»
Бизнес
&laquo;Революция в&nbsp;одно касание&raquo;: как MBANK научил смартфоны платить без интернета «Революция в одно касание»: как MBANK научил смартфоны платить без интернета
&laquo;Банк Компаньон&raquo; продолжает вручать миллионы «Банк Компаньон» продолжает вручать миллионы
&laquo;Айыл Банк&raquo; может проводить операции с&nbsp;драгметаллами других производителей «Айыл Банк» может проводить операции с драгметаллами других производителей
В&nbsp;новый год&nbsp;&mdash; на&nbsp;новом авто! Doscredobank дарит подарки за&nbsp;переводы из&nbsp;России В новый год — на новом авто! Doscredobank дарит подарки за переводы из России
19 декабря, пятница
23:01
Мать просит вернуть детей из РФ. Представительство Минтруда КР ищет их в Москве Мать просит вернуть детей из РФ. Представительство Минт...
22:40
Бойцы смешанных единоборств из Кыргызстана выступили на турнире Alash Pride 115
22:26
Стрельба на пляже Сиднея. Власти Австралии выкупят оружие у граждан
22:03
KFU Football Awards 2025. Названы победители
21:47
Более 200 малоимущих семей Бишкека получили дрова от мэрии