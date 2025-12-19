Мать просит вернуть детей из РФ. Представительство Минтруда КР ищет их в Москве

Представительство Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана в России сообщает о мерах, принятых в ответ на обращение гражданки А.А. о возможном насилии над ее детьми со стороны бывшего супруга М.М. Об этом сообщили в ведомстве.

Напомним, женщина рассказала, что в ноябре 2025 года М.М. пригласил детей в РФ якобы для оформления социальных пособий. Дети отправились к отцу в сопровождении родственницы. Все они граждане Российской Федерации.

Сообщение гражданки А.А. передано в МВД России, и представители Минтруда КР встретились с сотрудниками ОМВД и инспектором по делам несовершеннолетних района Якиманка Москвы. Достигнута договоренность о совместных мерах по защите детей и обмене информацией об их местонахождении.

После того как ребят найдут, представительство примет меры для их дальнейшего жизнеустройства, включая передачу матери. В случае отказа отца предоставить нотариальное согласие на вывоз детей через границу российские органы опеки могут временно разместить их в соцучреждениях.

Гражданке А.А. предоставлены юридические консультации по оформлению опекунства и определению места жительства детей с матерью.