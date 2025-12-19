23:25
Стрельба на пляже Сиднея. Власти Австралии выкупят оружие у граждан

Власти Австралии объявили о программе выкупа оружия у граждан после стрельбы на пляже в Сиднее, пишет ВВС News.

Новая программа предусматривает выкуп избыточного, недавно запрещенного и незаконного оружия. По оценкам правительства, будут собраны и уничтожены сотни тысяч единиц оружия.

Также планируются введение ограничений на количество оружия у одного человека, типы разрешенных «стволов» и ужесточение правил лицензирования.

Эта программа станет крупнейшей с момента стрельбы в Порт-Артуре в 1996 году, когда погибли 35 человек, что побудило Австралию ввести одни из самых строгих мер контроля над оружием в мире.

Выступая сегодня перед СМИ, премьер-министр Энтони Албанезе заявил, что сейчас в стране более 4 миллионов единиц огнестрельного оружия — больше, чем во времена нападения в Порт-Артуре.

14 декабря 15 человек погибли и десятки получили ранения, когда двое вооруженных мужчин, предположительно вдохновленных идеологией «Исламского государства» (запрещено в России), открыли огонь на еврейском празднике на самом известном пляже страны — Бонди. Нападение совершили отец и сын. 24-летнему Навиду Акраму предъявили обвинения по 59 пунктам, включая 15 убийств и совершение террористического акта. Его отец Саджид убит во время атаки.
