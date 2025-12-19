21:51
Общество

Экс-муфтий Максат ажы Токтомушев рассказал о культуре поведения на дорогах

Сотрудники управления Патрульной службы милиции провели встречу с Максатом ажы Токтомушевым с целью разъяснения и обсуждения актуальных вопросов соблюдения Правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба УПСМ.

По ее данным, подняты ключевые темы, касающиеся ответственности водителей и пешеходов, культуры поведения на дорогах, а также ценности человеческой жизни.

«Максат ажы Токтомушев дал развернутые ответы на поставленные вопросы, основываясь на нормах шариата, подчеркнув, что соблюдение ПДД напрямую связано с сохранением жизни, здоровьем людей и является моральным и религиозным обязательством каждого. Сотрудники УПСМ отметили важность взаимодействия с религиозными деятелями в вопросах профилактики дорожно-транспортных происшествий и формирования ответственного отношения к соблюдению ПДД среди населения», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/355308/
просмотров: 202
